Les granulés de bois Ecobio sont à 4,49 € les 15 kg, parfait pour refaire le stock avant l’hiver

La rentrée est terminée, les fournitures scolaires achetées, et le calme est revenu à la maison. Après deux mois à vous occuper des enfants, vous allez pouvoir préparer sereinement l’arrivée de l’automne puis de l’hiver à la maison. Et, si vous commenciez par passer commande de vos pellets de bois, avant que les prix flambent ? Je vous ai déniché une offre plutôt sympathique, avec un sac de 15 kilos de pellets Ecobio, au prix de 4,49 €*. Cette promotion, vous la trouverez chez Brico Dépôt**, alors qu’il est vendu, au même moment, 5,90 €* chez Castorama. Ne tardez pas à passer commande, les stocks sont limités. Quelles sont les caractéristiques du pellet Ecobio ? Et, comment le stocker avant que l’hiver arrive ? Je vais tout vous expliquer.

Les caractéristiques du pellet de bois Ecobio

Le pellet de bois Ecobio est conçu pour être utilisé dans les poêles à pellet et est composé à 100 % de bois résineux, garantissant une combustion efficace. Avec un diamètre de 6 mm, ces granulés offrent un taux d’humidité stable de 8 %, ce qui optimise leur performance énergétique. Prêt à l’emploi, chaque kilogramme de ce pellet génère un pouvoir calorifique de 5,3 MJ, certifié DIN Plus, garantissant sa qualité. Enfin, son taux de cendre est inférieur à 0,5 %, une garantie pour un encrassement minimal du poêle à granulés. Le pellet de bois est un choix fiable pour un chauffage efficace et respectueux de l’environnement et un produit fabriqué en France.

Pourquoi acheter vos pellets maintenant ?

La réponse à cette question est simple : les prix sont stables, et au plus bas, depuis quelques mois. Souvenez-vous en 2022, lorsque les prix ont flambé ! Une hémorragie qui a fait atteindre des sommets au sac de pellets, vendu, au plus fort de la crise, à plus de 10 € ! Pour éviter ce genre de désagrément, il faut sauter sur l’occasion dès que celle-ci se présente. Vous craignez que vos pellets s’abîment en attendant d’être brulés ? Ce ne sera pas le cas si vous tenez compte des quelques conseils qui vont suivre !

Comment stocker vos pellets pour une utilisation ultérieure ?

Les pellets de bois que je viens de vous présenter, pour rappel, au prix de 4,49 €* les 15 kilos sont vendus conditionnés en sac plastique. Si vous possédez un silo, je vous conseille de le remplir au maximum, et de conserver le surplus à l’abri de l’humidité et de la lumière du soleil. L’humidité altère les pellets, les rendant parfois inutilisables. Quant à la lumière du soleil, elle peut abîmer les emballages et exposer vos pellets aux aléas climatiques ou aux rongeurs affamés.

Et, si vous les stockez en sac, l’idéal sera de les poser, surélevés du sol, sur une palette, ou tout autre support solide. Attention, la palette est idéale, car elle permet la circulation d’air, sous la palette. Enfin, je vous conseille de recouvrir le dessus de vos sacs d’une bâche, voire filmer le tour de vos sacs pour une protection optimale. Et, vous ? Avez-vous déjà fait votre stock pour l’hiver ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

