Une alternative astucieuse pour se chauffer gratuitement avec des buches ou des pellets en marc de café

En France, nous consommons environ 3.5 kg de café par an et par habitant chaque année. Le café que l’on aime, serré, allongé ou avec un nuage de lait, est donc l’une des boissons les plus consommées au monde. Et pour se préparer un bon café, on opte pour du café moulu ou en grains qui, une fois utilisé, devient du marc de café. Étonnamment, cette substance humide cache quelques secrets. À l’heure où l’augmentation des prix de l’énergie nous incite à chercher des alternatives de mode de chauffage les plus économiques, le marc de café pourrait en être la solution. En effet, il s’avère constituer une matière première intéressante pour vous chauffer presque gratuitement. Explications.

Le marc de café pour remplacer le bois et les pellets ?

Si vous êtes des « cafetières ambulantes » comme nous et que vous utilisez du café en dosettes ou moulu, ce bon plan pourrait vous permettre quelques économies, à condition de posséder un poêle à granulés bien sûr. Une fois séché puis compressé, le marc de café peut effectivement se transformer en pellet de combustible, avec une meilleure performance que les pellets de bois. Les pellets de marc de café affichent, par exemple, un rendement de 5 kW par tonne, contre 4.5 kW pour les pellets de résineux. Constituant également un important indice de qualité de pellets, le taux de cendre de ceux à base de marc de café se situe autour de 1,5 % environ. Soit un taux plus faible que celui des granulés de bois traditionnels.

Comment fabriquer vos pellets avec du marc de café ?

Comme vous le feriez avec de la sciure de bois, le marc de café est une matière qui se prête parfaitement à la fabrication de granulés de chauffage. Pour ce faire, il faudra vous équiper d’une presse à granulés et vous armez d’un peu de patience. Concrètement, il suffit de faire sécher votre marc de café, d’y ajouter un liant à pellet biologique, puis de reformer des granulés avec votre marc. Vous pourrez ainsi recycler votre marc de café pour vous chauffer.

Quelques mises en garde sont nécessaires

Concevoir ses propres pellets à partir de marc de café est à la portée de tous. Cependant, cela demande un certain investissement de départ et requiert également du temps à consacrer à sa fabrication. De plus, avant tout, il faudra vous assurer que votre poêle est ce que l’on appelle un « polycombustible ». Autrement, ce n’est pas la peine de vous y lancer. Votre poêle ou chaudière devra donc figurer dans la catégorie des appareils hybrides. Dans le cas où vous seriez condamné à brûler des pellets de bois, sachez que vous pouvez aussi fabriquer ces granulés vous-même !

Quels autres usages pour le marc de café ?

Si votre poêle n’est pas compatible avec le marc de café, ce n’est pas une raison de jeter ce résidu à la poubelle. Étant une matière naturelle tout comme le filtre, il devrait retourner à la terre, préférablement sous forme de compost. En effet, le marc de café se révèle un engrais écologique parfait qui, en plus, constitue un répulsif à certains insectes. Il est également un allié « beauté » exceptionnel, faisant de lui un parfait exfoliant pour votre gommage hebdomadaire ainsi qu’un excellent anticerne. Il faut juste aimer l’odeur entêtante du café. Enfin, en l’appliquant sur votre cuir chevelu, il peut aussi rendre vos cheveux brillants.