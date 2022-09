Poêles à granulés : comment fabriquer son pellet soi-même ?

L’année dernière, vous pensiez peut-être avoir fait l’affaire du siècle en faisant installer un superbe poêle à granulés. Mais ça, c’était avant, et donc sans compter l’envolée hallucinante du prix de la tonne de pellet, l’autre nom des granulés de bois. Et ce qui devait vous faire économiser de l’argent sur l’électricité, le bois ou le gaz se révèle cette année aussi onéreux que les trois énergies justement citées ! Passant de 300 euros environ à parfois près de 800 euros la tonne, le prix du pellet a presque triplé, comme de nombreux autres produits qui vont de l’énergie à l’alimentaire, en passant par les matériaux de construction. L’inflation est là, et nous commençons à en ressentir les premiers effets. Pourtant, il existe une technique pour fabriquer vous-même vos pellets… Explications.

Comment choisir la matière première ?

Avant de vous lancer dans la fabrication de pellets, il faudra être un peu bricoleur et avoir un peu de temps devant vous, mais le jeu en vaut peut-être la chandelle. Le granulé de bois est un combustible issu des déchets de bois, il faudra donc dans un premier temps ramasser des brindilles et des déchets verts. Vous pouvez utiliser les brindilles mortes, les branchages, les herbes, écorces ou coupes de bambou.

L’étape suivante : le broyage !

Evidemment, lorsque l’on dit presque gratuitement, il faudra tout de même investir dans un broyeur de branches pour réduire le bois en sciure. Il est possible d’en trouver autour de 1000€ pour un broyeur efficace, et au prix actuel de la tonne, il devrait vite être rentabilisé. Selon TotalEnergies, un poêle à granulés consomme environ 1 kilo de pellets par heure de combustion, et environ 2 tonnes sur l’année. A 800 € la tonne parfois, faites le compte ! Sinon, vous pouvez opter pour la location d’un broyeur de branche, autour de 100€ la journée. Il faudra, en revanche, avoir stocké suffisamment de déchets végétaux et bois pour un rendement maximal.

Le pressage des pellets

Une fois que la sciure de bois aura bien séché, avec un taux d’humidité de 10 à 14%, vous pourrez débuter l’étape du pressage, avec un appareil qui s’appelle une presse à pellets et qui coûte environ 1000€ neuf, mais que vous pouvez aussi trouver en location chez des professionnels ou particuliers… La presse à pellets va vous permettre de fabriquer des granulés de 2 à 3 centimètres de longueur pour 6 à 8 millimètres de diamètre.

Une technique écologique et économique

Comme nous vous l’avons expliqué, si vous achetez tout le matériel pour fabriquer vos pellets, mieux vaut être certain de les utiliser sur plusieurs années, car l’investissement est tout de même important. Si vous louez le matériel, cela peut être un vrai bon plan en revanche. La fabrication des pellets « maison » pourrait donc se révéler économique, mais elle est aussi écologique, car elle vous permet de recycler facilement tous vos déchets verts (hors résineux). Une dernière chose: la fabrication de pellets s’avère évidemment plus facile lorsque l’on vit à la campagne. Attention cependant à ne pas ramasser de bois ou branchages en forêt, c’est formellement interdit ! A moins que vous n’ayez obtenu l’autorisation du propriétaire s’il s’agit d’une forêt privée, ou de votre commune si la forêt lui appartient. N’hésitez pas à vous renseigner !