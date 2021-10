Chauffage : bois en bûches ou granules ?

La tempête Aurore qui s’est abattue sur la France, dans la nuit de mercredi à jeudi dernier a fait chuter les températures extérieures… Depuis son passage, pluies et vents ont remplacé le soleil automnal de la semaine passée… Et avec ce temps, un petit feu de cheminée ou un allumage du poêle à bois réchauffe la maison et le moral !

Avec la flambée des prix de l’électricité et du gaz, chauffer au bois pourrait être une vraie bonne idée… Si tant est que tout le monde ne se précipite pas à acheter des stocks de bois pour 10 ans évidemment. La loi de l’offre et de la demande est la même partout ! Mais quels sont les avantages et les inconvénients de se chauffer au bois ? Est-ce vraiment plus économique ? Plus écologique ? On vous explique tout !

Les avantages du chauffage au bois

Fanny Guibert, est cheffe de rubrique énergie depuis 20 ans, à la rédaction du magazine 60 millions de consommateurs. Et elle nous explique pourquoi le bois est aujourd’hui plus avantageux. Le bois est tout d’abord bien moins cher que le fioul, le gaz ou l’électricité. A titre de comparaison un kilowatt de chaleur au bois coûte environ 5 centimes, quand il revient à 8 centimes pour le fioul ou le gaz et à 17 centimes en électricité !

Si, depuis 2020, les prix du bois en vrac ou des granules n’a pas tant augmenté, il se pourrait que cela ne dure pas malheureusement. Aujourd’hui, on peut trouver un stère de bois entre 50 et 70€ en fonction de l’espèce et de la région…

Bois en bûches ou granules ?

Le bois en bûches est celui qui revient le mois cher puisqu’il n’est quasiment pas transformé. Les granules de bois, sont plus chers à l’achat mais ne brûleront pas pour rien ! En fait, les poêles à granule sont conçus pour stopper la combustion quand la température est atteinte.

Ils sont aussi programmables, ce qui n’est pas le cas d’un poêle à bois classique qui brûlera tout ce que contient le foyer ou l’insert. Même si le coût est important, une chaudière à granulés peut être une réelle solution économique pour chauffer votre maison… Il faudra tout de même compter environ 12000€ d’investissement.

En revanche, on oublie les foyers ouverts des cheminées anciennes… Ce ne sont pas des appareils de chauffage, mais d’appoint… Et depuis quelques temps, ils sont même interdits dans certains départements. Et dès l’année prochaine, les cheminées à foyer ouvert dans les constructions neuves seront interdites.

Les inconvénients du chauffage au bois !

Si les foyers ouverts disparaissent, c’est à cause de la pollution qu’ils provoquaient… Et bien entendu, le principal inconvénient du chauffage au bois, c’est la pollution… En France, la combustion du bois est le premier émetteur de particules fines. Et il arrive même devant l’industrie ou les transports ! Deux heures de brûlage de bois, ce sont 2000 km parcourus avec un vieux moteur diesel selon le ministère de la transition écologique.

Le second petit inconvénient se situerait plutôt dans le stockage… Faire rentrer du bois pour l’hiver coûte moins cher si l’on prend de grosses quantités, les prix étant dégressifs… Encore faut-il avoir une place gigantesque dans un coin du jardin pour stocker cette montagne de bois…. Et le protéger de la pluie et du froid !