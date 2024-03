Quel est l’entretien d’un poêle à bois en fin de saison ?

Dans quelques semaines, si tout va bien, les appareils de chauffage entreront dans une phase de « sommeil » pour quelques mois. Au repos du printemps à l’automne, ce sera alors le moment idéal pour un dernier entretien avant de l’oublier pendant les beaux jours. Comme 7 millions de Français qui se chauffent au bois selon l’ADEME, vous couperez donc votre poêle et allumerez vos barbecues ! Le Décret n° 2023-641 du 20 juillet 2023 précise que l’entretien et le ramonage doivent être désormais effectués au moins tous les 12 mois par un professionnel. Certes, mais rien ne vous empêche de conserver cet entretien professionnel pour la période de chauffe, et de réaliser celui du printemps vous-même. Mais, comment nettoyer votre poêle après la période de chauffe ? On vous explique tout.

Le bistre et la suie, deux matières qu’il faut absolument éliminer

Le bistre est une substance de couleur brun foncé à noire qui se forme lors de la combustion incomplète de matières organiques, en particulier de bois. Il est souvent associé à la fumée de cheminée et peut s’accumuler sur les parois intérieures des conduits de fumée. Le bistre est composé principalement de particules de carbone, de goudrons et d’autres composés organiques produits lors de la combustion du bois. Quant à la suie, elle est, elle aussi, issue d’une combustion incomplète du bois et des pellets, notamment par manque d’oxygène. Ces deux matières se déposent le long des conduits, mais également sur certaines pièces mécaniques dans le cas des poêles à pellets. En laissant ces matières sécher pendant des mois, elles seront plus difficiles à enlever lors du rallumage.

Le nettoyage de printemps, bon pour les poêles

Pour conserver votre poêle propre même quand il n’est pas utilisé, il est donc conseillé d’effectuer un ramonage des conduits en plus de celui réalisé par un professionnel. Ce dernier vous délivrera un certificat qui fera office de garantie auprès de votre assureur en cas de sinistre. Mais, puisque votre poêle sera éteint au printemps, vous n’avez aucunement besoin de ce certificat professionnel, vous pouvez en conséquence effectuer votre ramonage vous-même, par exemple, avec des hérissons de ramonage. Vous en trouverez différents modèles sur Amazon, Castorama ou Brico Dépôt, par exemple. De plus, il faudra aussi nettoyer le foyer, la vitre, et toutes les pièces mécaniques accessibles sur un poêle à pellets.

La buche ou les pellets de ramonage pour un entretien printanier ?

Les pellets de ramonage ou les buches, sont combustibles classiques en apparence. Cependant, les fabricants ajoutent à leur composition des additifs spécifiques qui vont chimiquement agir sur la suie et le bistre déposés. Lorsque vous allumez votre poêle, vous générez de la chaleur qui va provoquer la libération de gaz et de particules qui traversent le conduit de cheminée. Ces gaz chauds et les particules en mouvement peuvent déloger et éliminer la suie, les dépôts de goudron et d’autres résidus présents sur les parois du conduit.

Les pellets de ramonage, ou les buches, produisent des composés actifs qui contribuent à décomposer la suie et les dépôts, facilitant ainsi leur élimination. Ils ne remplacent pas le ramonage mécanique à réaliser une fois par an, mais seront parfaits pour conserver un poêle propre jusqu'à l'automne prochain. Vous trouverez des pellets de ramonage sur Amazon, Castorama, ou Brico Dépôt.