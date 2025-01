Les inconvénients des poêles à bois que les vendeurs « oublient » de mentionner ?

En France, nous sommes 7,5 millions de foyers à opter pour le bois pour nous chauffer, selon l’ADEME. Les poêles à bois ont le vent en poupe, vantés pour leurs côtés écologiques et économiques. Je possède moi-même un petit poêle à bois que j’utilise uniquement comme chauffage d’appoint, les jours de grands froids. Néanmoins, certains utilisent le chauffage au bois comme système principal pour les nombreux avantages que procure le bois. Pourtant, les poêles à bois possèdent également quelques inconvénients, que les vendeurs, et on se demande bien pourquoi, oublient de vous mentionner. Je fais, pour vous, le tour de la question afin de vous éviter quelques mauvaises surprises. C’est parti.

Inconvénient n° 1 : un entretien fastidieux

Si vous changez vos radiateurs électriques par un poêle à bois, l’entretien est un point à ne pas négliger. Les premiers nécessitent un dépoussiérage de temps à autre, quand le poêle à bois, lui, nécessite un entretien hebdomadaire au minimum. De plus, vous devrez prévoir, chaque année, le ramonage pour un coût moyen de 100 € en fonction de votre région. Quant au nettoyage, il se traduit par celui de la vitre, du conduit, du tiroir à cendre, ainsi qu’une inspection périodique du système pour éviter les risques d’accumulation de créosote. Des tâches peuvent être chronophages et salissantes.

Inconvénient n° 2 : une pollution possible à l’intérieur

Lorsqu’il brûle ou se consume, le bois produit des particules fines et des composés volatils. Si vous réalisez votre installation vous-même ou que votre installation présente des défauts, vous ne serez pas à l’abri de fuite de monoxyde de carbone, un gaz inodore et incolore, mais mortel ! Ces émissions de monoxyde de carbone peuvent également se produire en brûlant du bois humide, ou à cause d’un joint de porte défectueux.

Inconvénient n° 3 : le stockage du bois

Eh oui, vos bûches de chauffage n’arriveront pas toutes seules dans le foyer, ni par le compteur électrique ! Utiliser du bois de chauffage nécessite de disposer d’un endroit pour le stocker, à l’abri de l’humidité. Mais, cela implique aussi la « corvée de bois » : coupe et fendage, des actions obligatoires qui nécessitent une bonne condition physique. C’est aussi le cas pour transporter les buches du lieu de stockage vers le poêle à bois, et nous n’y pensons pas toujours ! De plus, transporter le bois dans la maison peut salir et attirer des insectes, et pour celles et ceux qui en sont phobiques, c’est un véritable inconvénient !

Inconvénient n° 4 : un rendement variable

En choisissant un poêle à bois labellisé « Flamme Verte », vous vous garantissez un rendement supérieur à 75 % selon la norme. Néanmoins, ce rendement dépendra de la qualité de votre bois. Par exemple, si le bois n’est pas bien sec (humidité inférieure à 20 %), le poêle sera moins performant, produira davantage de fumée et encrassera plus vite la cheminée. De plus, en fonction du taux d’encrassement, le rendement pourra également en être affecté.

Inconvénient n° 5 : des émissions polluantes externes

En effet, vanté pour son côté écologique, et malgré les progrès technologiques, les poêles à bois restent des sources de pollution de l’air extérieur, en particulier dans les zones urbaines. Les particules fines émises contribuent à la pollution atmosphérique, ce qui peut nuire à la santé publique.

Des inconvénients, mais également des avantages

En connaissance de ces inconvénients, je ne me séparerai pas de mon poêle à bois, car j’y trouve bien des avantages. Ainsi, quoi de mieux qu’un feu de bois pour s’envelopper d’une chaleur confortable, et entendre le crépitement d’un feu de cheminée. Et, quel combustible, à l’heure actuelle, coûte moins cher que le bois de chauffage ? Aucun, et c’est sûrement sa plus grande qualité. Et vous ? Quels sont les autres inconvénients et avantages que vous observez avec votre poêle à bois ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .