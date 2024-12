Puis-je ramoner ma cheminée moi-même (sans certificat) ? J’ai posé la question à mon assureur

Depuis des années, je ramone notre cheminée deux fois par an, quand la réglementation se contente d’une fois dans l’année. Sur différents sites ou forums, j’ai lu que le ramonage, pour qu’il soit validé par mon assureur en cas de sinistre, devait être réalisé par un professionnel, délivrant un certificat. Et, sur d’autres sites internet ou dans les commentaires laissés par nos lecteurs, il semblait que le ramonage effectué soi-même était autorisé, et n’engrangeait pas de « non prise en charge » de votre assureur. Pour en avoir le cœur net, et parce qu’il vaut mieux s’adresser directement au bon interlocuteur, j’ai appelé la MACIF, l’assureur de mon contrat multirisque habitation. Voici sa réponse, sans aucun trucage évidemment, et elle va vous surprendre.

Que dit la loi au sujet du ramonage annuel ?

C’est le Décret n° 2023-641 du 20 juillet 2023 qui régit le ramonage et voici ce qu’il dit : «obligation d’entretien annuel des foyers et des appareils de chauffage, de cuisine et de production d’eau chaude à combustion ; obligation de ramonage des conduits de fumées ; et obligation de conseils lors de l’entretien ou du ramonage des foyers, appareils ou conduits à combustibles solides ». Si je décrypte ce décret, alors le ramonage annuel est bien obligatoire, mais mis à part les « conseils » lors de l’entretien, rien n’oblige les particuliers à faire appel à un professionnel. Néanmoins, je pense que c’est plutôt recommandé, car n’est pas ramoneur qui veut, mais c’est un autre débat ! J’ai donc contacté mon assureur à ce sujet.

La réponse de la MACIF sur cette question du ramonage

La conseillère que j’ai eue en ligne n’a pas hésité une seconde en me répondant par l’affirmative : oui, je peux faire mon entretien de conduit, et le ramonage, par mes propres moyens. Et, non, cela n’aura aucune incidence sur ma prise en charge en cas d’incendie, à condition de respecter certaines directives, qu’elle m’a d’ailleurs données. Elle m’a expliqué que le ramonage était obligatoire une fois par an, et que je devais, par conséquent, conserver la facture d’achat de mon kit de ramonage.

De plus, me faire photographier en train d’effectuer le ramonage, en affichant la date et l’heure de l’opération avec mon smartphone serait une preuve supplémentaire. Enfin, elle m’a assuré, c’est le cas de le dire, que ce ramonage maison n’aurait aucune incidence en cas de sinistre. Je n’ai pas testé la déclaration de sinistre à la suite d’un ramonage effectué par mes soins. Et, je ne testerai pas d’ailleurs !

Les preuves de ramonage que vous pouvez fournir

Honnêtement, je ne pense pas avoir conservé la facture d’achat de mon kit de ramonage, que j’utilise depuis des années ! Un kit mécanique, qui ne risque pas de pannes et dont la garantie ne m’a jamais été utile. Alors, j’ai cherché ce qui pourrait faire office de preuve de ramonage :

La facture d’achat donc, ou un duplicata que vous pouvez demander au vendeur.

Une photo prise à date, le jour du ramonage, à conserver sur un disque dur, et non sur papier.

Une attestation manuscrite datée et signée, expliquant les détails du ramonage, comme la date, l’heure, les outils utilisés et la méthode appliquée.

Des photos toujours datées de votre conduit avant et après ramonage.

Un petit carnet d’entretien sur lequel vous notez les ramonages chaque année.

Voilà, vous n’ignorez plus rien de cette loi et des rumeurs qui en découlent. Et, vous ? Faites-vous votre ramonage vous-même ou le confiez-vous à un professionnel contre un certificat ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .