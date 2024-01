4 accessoires totalement indispensables (mais très abordables) pour les poêles à bois et les cheminées

Lorsque l’hiver arrive et que les soirées se déroulent à l’intérieur, il n’y a rien de tel que de se pelotonner devant une cheminée crépitante pour se réchauffer. Cependant, pour profiter pleinement de votre cheminée ou de votre poêle à bois, il est essentiel d’avoir les bons outils à portée de main. Découvrez les quatre accessoires indispensables qui vous permettront de maîtriser votre feu, mais également de garantir votre sécurité. Le feu ça brûle, et l’eau ça mouille, mais quand le poêle vous brûle les mains, vous êtes bons pour une tartine de Biafine, et une belle douleur… Prévenir plutôt que guérir, l’adage se vérifie ! Découvrez ces 4 indispensables pour les propriétaires de poêle à bois, ou d’inserts. C’est parti.

Le gant résistant aux très hautes températures

Malheureusement, nous avons déjà testé la brulure par la poignée du poêle à bois brulante. Nous pouvons donc attester que le gant haute température est absolument nécessaire. Et, comme nous avons deux mains, il faut en équiper les deux. Eh oui, car nous avions pensé à ouvrir la porte avec la main gauche cachée sous le gant, mais pas à la main droite qui allait machinalement refermer la porte dudit poêle ! Oups ! Les gants pour ouvrir la porte du poêle en fonte sont indispensables pour éviter les brûlures, vous trouverez différents modèles sur Amazon, Castorama ou Cdiscount.

Le kit d’accessoires pour cheminée

Les kits d’accessoires pour cheminée, que l’on appelle aussi serviteurs de cheminée, sont des ensembles pratiques conçus pour faciliter l’entretien et l’utilisation de votre cheminée ou de votre poêle à bois. Ces kits comprennent généralement une variété d’outils essentiels, tels que des tisonniers, des balayettes, des pelles, des pinces à buches, etc. Ils offrent une solution complète pour gérer votre feu de cheminée, que ce soit pour allumer, entretenir ou éteindre les flammes. Non seulement ils facilitent l’entretien de votre feu, mais ils garantissent aussi votre sécurité lorsque vous manipulez les buches chaudes. Retrouvez différents kits d’accessoires de cheminée sur Cdiscount, Castorama ou Amazon.

Les bûchettes d’allumage

Pour allumer votre feu, vous pouvez utiliser des cagettes de bois récupérées, mais elles sont souvent très prisées par les possesseurs de poêle à bois. Si vous n’en n’avez pas sous la main, vous pouvez utiliser des bûchettes d’allumage, que vous choisirez de préférence, écologiques. Conçues à base de sciure de bois, ou de marc de café, elles vous faciliteront le démarrage du feu. Retrouvez toutes les buchettes d’allumage pour poêle à bois disponibles chez Cdiscount, Castorama ou sur Amazon.

Le kit de ramonage

Vous devez absolument faire ramoner votre conduit, une fois par an par un professionnel. Celui-ci vous remettra un certificat qui vous sera réclamé par votre assureur en cas d’incendie. Mais, cela ne doit pas vous empêcher de réaliser vous-même un ou deux ramonages supplémentaires pendant la période de chauffe. Cela ne vous prendra que quelques minutes et vous permettra de profiter de la chaleur d’un feu de bois, sans risquer un incendie dévastateur.

Cet équipement a pour fonction de prévenir l’accumulation de suie et de résidus responsables de la majorité des incendies en nettoyant les conduits de cheminée. Le kit de ramonage est composé d’un manche long et d’une brosse en fil métallique conçus pour éliminer les dépôts qui se sont amassés à l’intérieur des conduits. Vous trouverez pléthore de kit de ramonage sur Cdiscount, Amazon ou Castorama. Que pensez-vous de cet article ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .