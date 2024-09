Est-ce que le ramonage est réellement obligatoire chaque année ?

Septembre s’est installé, et dans certaines régions de France, contre toute attente, l’été a déjà tiré sa révérence ! Pluies et températures automnales sont le lot quotidien d’une bonne moitié nord de la France. Au petit matin, nous en serions presque à rallumer le poêle pour gagner un peu de chaleur. Avez-vous pensé au ramonage de votre conduit, que vous utilisiez du bois de chauffage, ou des granulés de bois ? Cette étape indispensable et obligatoire doit être réalisée avant de rallumer votre poêle. Je vais vous expliquer pourquoi il faudrait y penser sans attendre, et quelles seraient les conséquences possibles de ne pas effectuer le ramonage. Décryptage.

Pourquoi ramoner sa cheminée dès maintenant ?

La raison est assez simple, en réalité. Si vous attendez les mois d’octobre ou novembre, les ramoneurs seront débordés, et ce métier se faisant de plus en plus rare, vous attendrez des jours, voire des semaines pour obtenir un rendez-vous. En attendant, vous ne devriez pas rallumer votre poêle évidemment ! Le plus judicieux étant même de faire ramoner le conduit au printemps, mais là, c’est un peu tard pour cette année.

Le ramonage, combien de fois par an ?

La fréquence de ramonage obligatoire varie selon les départements, car le Règlement Sanitaire Départemental (RSD), est établi par la préfecture. Certains départements imposent deux ramonages par an, quand d’autres se limitent à un seul pour le chauffage au bois. Cela étant aussi valable pour les chaudières à gaz, ou à fioul puisque des combustibles sont brûlés et évacués par un conduit. D’ailleurs, le professionnel peut recommander un ramonage supplémentaire, notamment en cas de mauvaise qualité de bois ou d’appareil.

Le certificat de ramonage, à quoi sert-il ?

Lorsque le ramoneur aura terminé son intervention, facturée de 70 à 100 € selon les régions, il devra vous remettre un certificat de ramonage. Ce dernier inclut les coordonnées du client, les détails de l’installation, et les informations sur le lieu et le type de produit utilisé. Le certificat doit bien entendu être fourni par une entreprise déclarée et certifiée. Méfiez-vous des démarcheurs-ramoneurs, qui travaillent sans être déclarés et qui ne seraient pas en mesure de vous fournir ce certificat, un document qui vous sera indispensable pour votre assureur, en cas d’incendie. Sans certificat, aucune indemnité ne vous sera versée !

Qu’est-ce que je risque de ne pas effectuer le ramonage ?

Le principal danger d’un conduit mal entretenu est le feu de cheminée, si le conduit de raccordement ou de fumée est encrassé, ou si le bois utilisé est de mauvaise qualité. Cela peut entraîner la formation de bistre, un goudron inflammable qui se propage dans la cheminée et peut atteindre les charpentes. Le second danger, plus pernicieux encore, c’est le risque d’intoxication au monoxyde de carbone, un gaz toxique et inodore, qui émane d’appareils mal entretenus. Chaque année, ce type de négligence cause des décès. Pour éviter cela, vous pouvez toujours vous équiper d’un détecteur de monoxyde de carbone.

L’entretien entre deux ramonages

Pour écarter tous risques de feu de cheminée, j’utilise deux solutions, en plus de mon ramonage annuel obligatoire. La première étant un ramonage manuel, que j’effectue au moyen d’un hérisson de ramonage, toutes le 5 semaines environ. La seconde étant une buche de ramonage, que je fais bruler tous les 15 jours pour éviter l’encrassement de mon poêle. Ces conseils vous sont-ils utiles ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

