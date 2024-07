Faut-il opter pour un poêle à bois ou un poêle à pellets pour l’automne et l’hiver prochain ?

Nous sommes au mois de juillet, et vous pensez évidemment vacances, plages, soleil et détente. C’est normal, et vous l’avez probablement bien mérité après une année de travail acharné. Néanmoins, une fois vos vacances terminées, il faudra bien reprendre votre quotidien. L’automne ne sera alors plus très loin, et avec lui, le retour du chauffage dans la maison. Et, cette année, vous avez décidé de changer de mode de chauffage pour éviter une facture d’électricité ou de gaz trop importante et de passer au poêle ! Mais, que choisir entre un poêle à bois, et un poêle à pellets ? Et, pourquoi est-il judicieux de passer commande dès maintenant ? Je vais tout vous expliquer.

Les avantages et les inconvénients d’un poêle à granulés

Le poêle à granulés est un appareil de chauffage alimenté par des pellets de bois, de petits cylindres conçus à partir de déchets de bois. Très écologiques, ils sont connus pour disposer d’un très haut rendement, et pour diffuser une chaleur constante, régulés par un thermostat, et souvent programmables. De plus, ils s’alimentent automatiquement en pellets de bois, ce qui est une solution plus pratique que le poêle à bois. Néanmoins, pour exploiter toutes les capacités d’un poêle à pellets, il faut choisir des pellets certifiés NF, DINplus ou Enplus, gage de qualité. Les principaux avantages des poêles à pellets sont d’être respectueux de l’environnement, plutôt designs et faciles à utiliser.

Quant aux inconvénients, ils existent aussi, à commencer par un prix plus élevé que pour un poêle à bois. De plus, vous devrez disposer d’un espace de stockage, de préférence à l’abri (garage, abri de jardin), car les pellets sont sensibles à l’humidité. Enfin, le dernier inconvénient concerne le poêle à bois en lui-même, qui présente plus de risques de pannes, qu’un poêle à bois. Il faut aussi savoir que le combustible « pellets de bois » coûte généralement plus cher que le combustible « bois de chauffage ».

Poêle à granulés air Anita 6,5 kW Blanc Sannover 6,5 Kw Meilleure Vente n° 1

Les avantages et les inconvénients d’un poêle à bois

Le principal avantage d’un poêle à bois est son prix, qui est beaucoup moins élevé qu’un poêle à pellets. Ceci s’explique par le fait qu’un poêle à bois est manuel, et ne contient généralement aucune technologie, sauf pour les chaudières à bois, mais elles ne sont pas le sujet de cet article. Le poêle à bois est surtout utilisé comme chauffage d’appoint, car il propose une chaleur par rayonnement, donc autour de l’appareil. Néanmoins, avec un système de diffusion de la chaleur, il peut aussi chauffer l’entièreté de l’habitation. Le bois de chauffage est généralement moins cher que le pellet de bois.

Cependant, il faut pouvoir entreposer les buches, de préférence à l’extérieur, sous un abri à bois. Le bois doit être bien sec pour éviter l’encrassement de votre conduit, ce qui nécessite parfois un stockage sur plusieurs années, le temps de séchage d’un bois vert pouvant atteindre 24 mois. Enfin, le poêle à bois est moins sujet aux pannes que le poêle à pellets. En effet, il est généralement entièrement manuel, ce qui peut réduire le coût total, car les pièces à changer sont très rares, voire absentes.

Poêle à Bois Dita 7,5 kW Sannover Poele à bois Meilleure Vente n° 1

Quels prix pour un poêle à pellets ou pour un poêle à bois ?

Tout va dépendre de vos besoins en chauffage, mais en règle générale, l’installation d’un poêle à buche performant coûte approximativement 2 000 €, contre 3 000 € pour un poêle à granulés. Ces prix étant donnés pour une installation réalisée par un professionnel, qui vous ouvrira le droit à certaines aides. En effet, selon votre situation, vous pourrez bénéficier de diverses aides comme la Prime Air Bois, la Prime énergie TotalEnergies ou MaPrimeRénov’. Quel que soit votre choix, une chose est certaine : c’est en été que les poêles sont les moins chers !

De plus, les délais d’installation sont beaucoup plus courts, que si vous passez commande en automne, lorsque tout le monde se précipite sur les appareils de chauffage. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez