Comment stocker son bois de chauffage jusqu’à l’hiver prochain ?

Avec le printemps qui est revenu, nos poêles à bois vont bientôt s’endormir jusqu’à l’automne. Six mois pendant lesquels le bois de chauffage ne sera plus votre préoccupation principale. Cette année, nous étions 7 millions à utiliser le bois, en buche ou en pellets, pour nous chauffer, selon l’ADEME. Pour cette dernière saison, vous aviez passé une grosse commande de bois de chauffage, mais l’hiver fut doux, et il vous reste quelques mètres cube de bois. Qu’allez-vous en faire ? Allez-vous pouvoir le conserver pour entamer la saison prochaine ? Eh bien, oui, si vous suivez ces quelques conseils pour stocker parfaitement votre bois de chauffage. C’est parti !

Conseil n° 1 : conserver le bois, à l’extérieur

Nous pourrions penser, à tort, que le bois serait mieux protégé à l’intérieur, comme tout produit qui peut s’altérer. Or, pour le bois de chauffage, c’est une idée reçue. Ce dernier, même stocké pour quelques mois, ou quelques années, a besoin de « respirer », et donc d’être aéré pour pouvoir rester au sec. De plus, stocké à l’extérieur, le bois de chauffage sera moins sujet aux attaques d’insectes xylophages. Pour stocker votre bois à l’extérieur, plusieurs solutions sont possibles : l’abri à bois, la bâche, ou le positionnement contre un mur, ou une haie bien fournie.

Conseil n° 2 : ne pas entreposer le bois n’importe où

Il ne vous viendrait probablement pas à l’idée de stocker votre bois, en tas, au beau milieu du jardin. C’est peut-être une simple question de bon sens. Néanmoins, il faut aussi que le tas de bois soit stocké de manière intelligente. Vous devrez donc choisir un emplacement qui répond à ces critères :

Emplacement ensoleillé un maximum de temps dans la journée

Endroit bien ventilé pour éviter les moisissures

Emplacement facile d’accès et peu éloigné de votre foyer, pour éviter les allers-retours, les bras chargés de buches.

Pensez également à mesurer l’espace disponible pour votre consommation, car le bois stocké prend beaucoup de place !

Conseil n° 3 : improvisez-vous joueur de Tetris

Ma grand-mère disait « mettre ça comme un chien fout sa m…. », et c’était aussi valable pour le tas de bois qui se devait d’être au cordeau. Le premier rang dans un sens, le second dans l’autre, le troisième parallèle au premier, et le quatrième parallèle au second. Un vrai jeu de logique mathématique que de ranger les 15 ou 20 stères qu’ils faisaient rentrer chaque hiver. Il n’empêche que le rangement du bois a son importance. Par exemple, il faut laisser environ 10 cm entre le sol et le premier rang, et le disposer, sur une palette, notamment. Ensuite, et c’est immuable, le jeu de construction que je viens de vous relater, est toujours de mise… Le premier verticalement par rapport au mur, et le second, à l’horizontale, et ce sera ainsi sur toute la hauteur de votre stock de bois de chauffage !

Pensez également à surveiller, de temps à autre, la qualité de votre bois de chauffage, et surtout s’il n’est pas victime d’attaques de nuisibles. Idem pour l’humidité, si votre bois pourrit, il faudra peut-être penser à changer de lieu de stockage. Que pensez-vous de ces conseils ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

https://www.youtube.com/watch?v=F10SbWxDLQk