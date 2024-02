Quel est le volume d’un stère de bois ?

Un bon feu de bois, c’est du bonheur en perspective et les 7 millions de foyers qui l’utilisent dans leurs poêles ne nous contrediront pas. Le bois de chauffage, qu’il soit en buche ou en pellets, reste le combustible le plus écologique et économique selon l’ADEME. Et, le bois de chauffage, en buches, est livré dans une mesure que l’on appelle couramment « un stère de bois ». Cette appellation est encore très largement utilisée, et nous pensons souvent, à tort, qu’un stère de bois correspond à un volume d’un mètre cube. Dans la réalité, ce n’est pas tout à fait cela, et nous allons vous expliquer comment calculer le volume réel de bois livré en stères. C’est parti.

Un stère de bois, qu’est-ce que c’est exactement ?

La définition du stère de bois est la suivante : « le stère (du grec stereos, solide) est une unité de mesure de volume, valant un mètre cube, utilisée pour mesurer les volumes de stockage de bois de chauffage ou de charpente ». Un stère de bois représenterait donc un mètre cube. Cependant, et probablement pour éviter les confusions, depuis la fin des années 70, la mesure « stère » ne devrait plus être utilisée. Normalement, tous les vendeurs de bois devraient parler en mètre cube, et non plus en stères de bois. Voici la raison simple de cette appellation pour le moins importante.

Quel volume de bois pour un stère ?

Si l’on se réfère à la définition, le stère de bois représente donc des rondins d’un mètre chacun, empilés dans un volume d’1 m × 1 m × 1 m. Dans ces conditions, vous obtenez réellement un stère de bois, donc un mètre cube de bois. Là où l’histoire se complique, c’est lorsque vous commandez votre bois en buches de 33 cm, 50 cm ou 80 cm ! Voici les correspondances de stère en mètre cube en fonction de la dimension des buches :

Buches de 25 cm : 1 stère équivaut à 0,60 m³

Buches de 33 cm : 1 stère équivaut à 0,70 m³

Buches de 40 cm : 1 stère équivaut à 0,75 m³

Buches de 50 cm : 1 stère équivaut à 0,80 m³

Buches de 100 cm : 1 stère équivaut à 1 m³

Cette différence est due à l’espace entre les buches plus petites, qui grignotent quelque peu sur le volume initial. Pour avoir 2 stères de bois réellement, en buches de 33 cm, vous devrez donc commander approximativement 3 m³ de bois. Et, ce n’est évidemment ni le même prix, ni la même quantité !

Comment être certain des volumes livrés ?

Malheureusement, il n’existe aucune solution pour être certain d’avoir reçu un mètre cube de bois pour un stère commandé, à moins de vous faire livrer des rondins de 100 cm. Toujours est-il qu’un stère de bois, comme nous vous l’avons expliqué, ne correspond pas forcément à 1 m³ de bois. Une nuance qu’il faut absolument connaître, car à réception de votre commande de bois de chauffage, vous pourriez avoir l’impression d’avoir été lésé sur la marchandise ! Connaissiez-vous cette nuance entre stère et mètre cube de bois de chauffage ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .