Comment brûler des granulés de bois (pellets) dans un poêle ou une cheminée ?

Alors que je rendais visite à ma mère, disposant d’un insert de cheminée classique, celle-ci m’a interrogé sur la possibilité de faire brûler des pellets de bois dans son âtre. Elle aura bientôt 80 ans, et elle peine désormais, comme son compagnon, à transbahuter les bûches comme elle dit ! De plus, les pellets étant disponibles dans son supermarché habituel, cela lui éviterait les livraisons annuelles de bois, qu’il faut charrier, ranger, fendre, etc. Bien sûr qu’il est possible de faire brûler des pellets dans un foyer pour bois, mais il faut tout de même s’équiper d’un accessoire indispensable. En effet, il ne s’agit pas de jeter des pellets dans le feu pour que ceux-ci produisent de la chaleur. Alors comment brûler des pellets dans un insert ou un poêle à bois ? Réponse dans cet article.

Peut-on faire brûler des pellets dans un poêle à bois ?

Les granulés de bois sont fabriqués avec des résidus de bois (sciure, déchets de scierie), alors la réponse est oui ! Il est tout à fait possible de brûler des granulés de bois dans un poêle à bûches. Mais, bien entendu, il ne suffit pas de les verser directement dans le foyer. Pour que la combustion soit efficace et sécurisée, il est indispensable d’utiliser un accessoire adapté : le panier à pellets. Ce dispositif, aussi appelé bac à granulés ou encore brûle-pellets, est une structure métallique perforée qui accueille les granulés et favorise une combustion homogène. Son fond ajouré permet une bonne circulation de l’air comburant, nécessaire à l’allumage et à la combustion des pellets. Pour l’utiliser, il suffit de le placer dans le foyer, puis de l’allumer comme vous le feriez avec du bois classique.

Brûler des pellets dans un poêle à bois : est-ce réellement une bonne idée ?

La réponse à cette question n’est pas universelle. Si vous êtes « dans la force de l’âge » et que le transport des bûches reste une tâche simple à effectuer, le panier à pellets n’est pas indispensable. En effet, un poêle à bois est conçu pour brûler du bois, et non des pellets ! Le rendement, grâce à un panier brûleur, sera moins élevé qu’avec du bois de chauffage. En revanche, lorsque la corvée de bois devient difficile, et que le poêle ou la cheminée reste la principale source de chauffage, le panier brûleur est un moyen d’utiliser la cheminée existante avec un autre combustible. Concrètement, c’est, par conséquent, une solution qui peut ponctuellement dépanner, ou aider les personnes âgées, ou handicapées, mais ce n’est pas une solution de remplacement du bois par les granulés.

Ma solution pour brûler des pellets dans un poêle à bois

Si vous tenez à utiliser des granulés dans votre poêle à bûches, il existe des solutions adaptées. Parmi elles, le panier brûleur à granulés IMEX EL ZORRO est une option fiable et efficace. Ce panier en acier allié, de dimensions 30 × 25 × 17 cm, permet d’insérer les pellets et d’assurer une combustion optimisée grâce à ses parois ajourées. Il est conçu pour être placé directement dans le foyer d’un poêle à bois et assure une diffusion homogène de la chaleur.

Sachez qu’il est fabriqué en acier allié, plus léger que les modèles conçus en fonte, il est évidemment résistant à la chaleur et robuste. Si vous envisagez cet achat, veillez à choisir les dimensions adaptées à votre foyer. Et vous ? Avez-vous déjà testé cette alternative ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

