Son invention permet de bruler des granulés de bois (pellets) dans toutes les cheminées

Le chauffage au bois est celui qu’ont choisi plus de 7,5 millions de foyers français, selon les derniers chiffres de l’ADEME. Parmi ces foyers, certains ont opté pour le poêle à granulés, et d’autres continuent de charrier les bûches, de fendre le bois et de se « casser le dos » ! Lorsque l’on a 20 ou 30 ans, cela ne pose aucun problème, mais quand arrive le grand-âge, la corvée de bois porte son nom à merveille. Pour palier cette difficulté, et donner la possibilité aux utilisateurs de foyers à bois, d’utiliser des pellets, Dominique Chenais, gérant de l’entreprise BFC Confort, a inventé le brasier à granulés en 2007. Nous lui avions d’ailleurs consacré un article. Depuis, des centaines de copies ont vu le jour, mais rendons à César ce qui est à César : l’inventeur du panier à granulés, c’est M. Chenais. Retour sur son histoire.

Une idée née grâce à la demande de l’un de ses clients

C’est en 2007 que Dominique Chenais a eu l’idée de son brasier à granulés. Un client, âgé, lui avait alors demandé s’il était possible d’utiliser des granulés de bois dans un poêle à bûches. À cette époque, les poêles à granulés étaient encore très discrets, et les foyers ouverts largement répandus, mais aucune solution n’existait. Celui qui allait devenir l’inventeur du panier à granulés, s’est ainsi penché sur le développement d’une solution adaptée. Après quelques années de recherche et de perfectionnement, il a mis au point un panier en fonte, puis en acier réfractaire, capable de contenir et de brûler efficacement des granulés dans des foyers classiques. Avec cette invention, il répond à deux problématiques majeures : le manque de bûches dans certains foyers et la recherche d’une solution plus propre et facile à manipuler que le bois traditionnel.

L’invention d’une solution économique, pratique et écoresponsable

Économiquement, le brasier à granulés permet de continuer d’utiliser un foyer à bois, mais de choisir le pellet comme combustible. Ce dernier étant généralement issu de déchets de scierie, il contribue à une économie locale et responsable. De plus, ces pellets présentent une combustion plus écologique que le bois de chauffage. Enfin, l’utilisation du brasier ne nécessite aucune modification de la cheminée ou de l’insert, ce qui le rend accessible et simple d’installation. Depuis 2007 et le lancement du brasier à granulés, Dominique Chenais affirme en avoir vendu plus de 23 000 exemplaires, preuve qu’il répond réellement à un besoin actuel.

Des matériaux de haute qualité pour le brasier BFC Confort

Le brasier à granulés conçu dans la Sarthe est fabriqué avec des matériaux de haute qualité, comme l’acier réfractaire, qui en font un accessoire durable. De plus, il a été déposé à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI), une reconnaissance qui renforce sa légitimité. Si vous souhaitez acquérir un brasier, sachez qu’ils sont actuellement en promotion* avec des prix allant de 260 € à 275 €. Pour en savoir plus, ou passer commande, rendez-vous sur le site officiel : bfc-confort.fr. Et, vous, seriez-vous prêts à adopter le brasier à granulés pour transformer votre cheminée ? Ou peut-être l’avez-vous déjà adopté ? Quels autres dispositifs écoresponsables utilisez-vous pour chauffer votre maison ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Promotion jusqu’au 31 décembre 2024 inclus.