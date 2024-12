Votre stock de pellets de bois commence à s’épuiser et ils sont un peu plus chers que le mois dernier dans votre magasin habituel ? Je vous ai déniché un super plan chez Brico Dépôt. En revanche, il va falloir être réactif puisque c’est aujourd’hui et seulement aujourd’hui que cela se passe ! Nous sommes 7,5 millions selon l’ADEME à nous chauffer au bois, et approximativement 2 millions à utiliser les pellets, alors il n’y en aura peut-être pas pour tout le monde, mais l’offre est à saisir immédiatement ! Du 29 novembre au 26 décembre, le sac de pellets de bois de 15 kilos est au prix de 4,39 €* chez Brico Dépôt**. De plus, aujourd’hui et seulement aujourd’hui le 2 décembre, recevez un bon d’achat de 25 € (carte-cadeau) si vous achetez une palette de pellets. C’est le moment de vous rendre dans votre magasin pour profiter de la « bonne affaire du jour », non ?

Présentation des pellets en promotion

L’enseigne ne fournit aucune caractéristique sauf le fait que les pellets soient aux normes DINplus et ENplus, qui témoignent ainsi de leur qualité. Ces normes garantissent une production respectueuse de critères stricts en matière de densité, d’humidité et de pouvoir calorifique, assurant une combustion optimale et une réduction significative des résidus. La certification ENplus, reconnue à l’échelle européenne, veille à une traçabilité complète depuis la fabrication jusqu’à la livraison, tandis que la norme DINplus, plus stricte encore, s’assure de critères supplémentaires comme la pureté des matières premières utilisées.

Taux de cendres, taux d’humidité, et pouvoir calorifique…

En fonction de la norme, ces données peuvent varier, néanmoins il est essentiel de rester au plus près des taux suivants, pour être certain de disposer de pellets de qualité. Ainsi, le pouvoir calorifique, aussi appelé PCI, doit être d’au moins 4,6 kWh / kg et la masse volumique de 600 kg / m³ pour assurer une chaleur homogène, et une consommation faible de pellets de bois. Le taux de cendre, lui, ne doit jamais être supérieur à 0,7 % afin de préserver votre poêle, et vous éviter l’encrassage et par conséquent, les nettoyages trop fréquents.

Enfin, le taux d’humidité doit être inférieur à 10 % dans le but d’assurer une combustion propre et éviter le dégagement de fumées trop important. Une dernière mesure à considérer ? Les pellets doivent mesurer de 3,15 à 40 mm, pour un diamètre de 6 à 8 mm, afin de s’adapter à votre poêle, et notamment si vous utilisez un silo à vrac et que votre poêle est alimenté en continu par une vis sans fin.

Rappel de l’offre en cours

Je vous rappelle l'offre en cours : le sac de pellets de bois est au prix de 4,39 €* chez Brico Dépôt**. Et, jusqu'au 2 décembre uniquement, recevez un bon d'achat de 25 € (carte-cadeau) pour l'achat d'une palette de pellets de bois de 66 sacs.

*Le prix a été relevé le 2 décembre 2024, NeozOne n’est pas responsable d’une modification de ce dernier par le site vendeur.

**Les magasins Brico Dépôt fonctionnent par arrivage, il est donc possible que votre magasin de référence ne dispose pas de stocks. N’hésitez pas à regarder les stocks des magasins à proximité de votre domicile.