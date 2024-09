Granulés de bois : comment stocker une tonne de pellets en vrac ?

En 2023, l’ADEME estime à 7,5 millions de foyers qui se chauffent au bois, soient 0,5 million de plus que l’an passé. Parmi ces foyers, près de 2 millions ont choisi le pellet de bois, ou granulé de bois. Ils existent vendus en sacs, et en vrac. Le pellet en vrac est celui qui offre la meilleure perspective économique, mais encore faut-il pouvoir le stocker convenablement. Dans cet article, je ne m’attarderai pas sur le stockage en sacs, qui, je le rappelle, doivent être stockés sur palettes, à l’abri de l’humidité, et dans leurs sacs d’origine. Je vais plutôt m’intéresser au stockage des pellets en vrac, et par conséquent au moyen de différents silos, qui n’ont pas tous les mêmes qualités. Explications.

Solution n° 1 : le silo enterré

Si vous utilisez une chaudière à granulés, et alors un système de chauffage central, le silo enterré s’avère la meilleure solution. Il consiste en une cuve, enterrée dans votre jardin, et relié à votre système d’alimentation. Bien entendu, cette cuve doit être située à proximité de votre maison pour permettre l’acheminement automatique des pellets de bois. Construite en béton, elle garantit, une parfaite étanchéité et la mise à l’abri contre les aléas climatiques pour vos pellets.

Solution n° 2 : le silo en dur ou le silo maçonné

Ce silo nécessite la « condamnation » d’un appentis, ou d’une pièce annexe de votre maison. Néanmoins, cette pièce devra être accessible pour le camion et, par conséquent, le dispositif inhérent à la livraison. Dans les faits, c’est une immense cuve en béton qui permet un stockage important. Il se destine aux grandes habitations, et aux chaudières puissantes. Le transfert des pellets vers votre appareil se fera à l’aide d’une vis sans fin, ou par aspiration.

Solution n° 3 : le silo souple en tissu

C’est probablement la solution la moins onéreuse, qui se présente sous la même forme qu’un récupérateur d’eau de pluie, en tissu. Et, c’est aussi l’alternative la plus judicieuse si vous devez stocker vos pellets en extérieur. Ces silos en textiles sont totalement imperméables, et le tissu déperlant assure une parfaite étanchéité. De plus, le tissu est aussi imperméable aux poussières, et le silo peut se déplacer facilement et se nettoyer lorsque la saison est terminée et que votre stock est épuisé. Il existe trois types de silos en tissu : le silo à fond plat, le silo à fond conique et celui en forme d’auge, à vous de choisir celui qui s’adapte le mieux à vos besoins.

Et, les sacs, on les stocke comment ?

Je vais quand même conclure cet article, avec un petit passage sur les pellets en sacs, qui je vous l’ai dit, devraient plutôt rester dans leurs sacs d’origine. Vous devez les stocker sur palette, ou rehaussés par rapport au sol. De plus, il est conseillé de les bâcher pour éviter les conséquences des pluies, ou d’une chaleur extrême qui pourrait altérer les poches plastiques. Enfin, pour les stocker à l’intérieur, près de votre poêle, il existe des coffrets à granulés, comme le modèle EDA que je vous présentais l’année dernière. De plus, il dispose d’un tiroir qui récupère la poussière des pellets entreposés, limitant l’encrassement de votre poêle. Et, vous ? Comment stockez-vous vos pellets de bois ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

