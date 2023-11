Conservez vos pellets de bois avec élégance grâce aux coffres (écologiques) de la collection Jura Montania par EDA

Trop de sacs de granulés éparpillés dans la maison qui enlaidissent votre décoration ? Et trop d’allers-retours dans le froid pour aller chercher vos sacs de 15 kg chaque jour ou presque ? Découvrez la collection Jura Montania par EDA, des coffres à pellets racés et élégants qui joignent l’utile à l’agréable. Non seulement ils décorent votre intérieur, mais vous évitent une manutention quotidienne ! Avec ses coffres à granulés, noirs et ornés de décors variés, cette collection propose une solution de rangement élégante et pratique pour votre intérieur. Découvrez deux modèles de cette collection : le Jura Montania STONE et le Jura Montania XL et profitez d’une solution de rangement chaleureuse !

Quels sont les coffres à pellets proposés par EDA ?

La collection Jura Montania par EDA vous propose trois décors différents : noir mat, pierre et moucharabié. Les coffres sont fabriqués à partir de matière recyclée, ce qui en fait un choix respectueux de l’environnement. Les modèles de 38 et 70 l sont dotés de quatre roulettes multidirectionnelles pour faciliter leur déplacement. Ils peuvent stocker de 25 à 45 kg de granulés, offrant une solution de rangement pratique et esthétique pour vos besoins en chauffage. De plus, ces coffres sont certifiés Origine France Garantie, garantissant leur qualité et leur durabilité.

Le coffre Jura Montania XL

Le coffre Jura Montania XL est un modèle élégant qui s’accorde parfaitement avec votre poêle à pellets pour créer une ambiance chaleureuse près de votre feu. Avec sa grande capacité de stockage de 45 kg de granulés, ce coffre est doté de fenêtres de contrôle stylisées qui vous permettent de vérifier rapidement le niveau de vos réserves de granulés. Pour une mobilité optimale, il est équipé de quatre roulettes multidirectionnelles pour faciliter son déplacement.

De plus, son couvercle en épicéa certifié PEFC ajoute une touche authentique et naturelle à votre intérieur. Respectueux de l’environnement, le corps du coffre est fabriqué à partir de matières recyclées, ce qui en fait un choix écologique pour le stockage de vos granulés de bois. Le coffre à granulés Jura Montania XL est disponible en deux designs, avec des fenêtres de contrôle ou un motif moucharabié. Les trois fenêtres de contrôle ajoutent une touche de modernité et de praticité à côté de votre poêle à pellets. Le coffre Jura Montania XL est disponible sur Amazon au prix de 74,43 €.

EDA - Coffre à Granulés Jura Montania XL avec Roulettes 70 L - pour 45 kg de Pellets - Noir, 010482 NO, 49,6 x 37,9 x 66,4 cm DESIGN : avec son décor tendance moucharabieh et pouvant contenir jusqu'à 45 kg de granulés, le coffre à pellets Jura Montania XL est idéal pour stocker vos granulés de bois près de votre...

Le coffre Jura Montania STONE

Le coffre à granulés Jura Montania “Stone” propose une solution pratique et esthétique pour stocker vos granulés de bois près de votre poêle. Il a une capacité de 20 kg de granulés, ce qui en fait un choix idéal pour un usage domestique. Son design carré et son décor “Stone” ajoutent une touche chaleureuse à votre intérieur, tandis que son couvercle en épicéa, issu de bois certifié PEFC, renforce l’aspect naturel de l’ensemble. Comme tous les produits de la marque EDA, il est plus précisément au cœur de la Plastics Vallée, dans le département de l’Ain.

EDA - Coffre à Granulés Jura Montania STONE 36 L - pour 20 kg de Pellets - Noir 29,5 x 29,5 x 50,6 cm PRATIQUE : pouvant contenir jusqu'à 20 kg de granulés, le coffre à pellets Jura Montania "Stone" est idéal pour stocker vos granulés de bois près de votre poêle.

Vous pouvez désormais stocker vos granulés de bois à l’intérieur, les protégeant ainsi de l’humidité et de la poussière, à côté de votre poêle à granulés grâce à ces coffres à pellets. De plus, leur conception facilite le rechargement de granulés en les déplaçant grâce à des roulettes et une poignée intégrée. Les fenêtres de contrôle vous permettent de vérifier la quantité de granulés restants. Le coffre Le coffre Jura Montania STONE est disponible sur Amazon au prix de 44,99 €

