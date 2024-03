Des pellets de bois à la place de la litière pour chat, une solution très économique !

La France abrite entre 12 à 13 millions de chats domestiques sur son territoire, apprend-on lors d’une séance au Sénat au sujet d’une question sur la stérilisation des chats. Et, vous faites partie de ceux qui adulent leurs matous, chez qui vous habitez, bien entendu. Les chats sont des êtres particuliers, indépendants et parfois étranges. Par exemple, votre matou se dore la pilule au soleil, et d’un coup, il rentre fissa à la maison, pour se soulager dans sa litière ? Les chats ont souvent cette habitude de rentrer, faire leur besoin plutôt que de profiter de l’herbe fraîche. Allez comprendre ! Vous n’avez plus de litière et c’est la catastrophe. En revanche, il vous reste des pellets au fond d’un sac, et vous interrogez sur le fait qu’ils pourraient bien lui servir de litière. Mais, peut-on réellement utiliser des pellets de bois en guise de litière pour chat ? Explications.

Les pellets de bois comme litière pour chat, vraiment ?

Et, pourquoi pas, a-t-on envie de vous répondre ! Après tout, les pellets de bois sont de petits cylindres, composés de résidus de bois. Normalement, ils devraient donc absorber l’urine de votre cher greffier, non ? Si votre chat les accepte, il n’existe aucun danger à ce qu’il utilise les pellets pour satisfaire ses besoins les plus pressants. Néanmoins, attention, pour cela, vos pellets devront obligatoirement être certifiés 100 % naturels et sans additif. Les produits chimiques dans la litière, mélangés avec l’urine de votre chat, pourraient ne pas faire bon ménage.

Quels sont les avantages d’utiliser des pellets de bois comme litière pour chats ?

Nous avancerons dans un premier temps l’avantage financier, à condition de choisir une litière premium, nous ne parlons pas ici des litières premiers prix. D’ailleurs, les litières premier prix ne sont pas si économiques que cela puisqu’il faut les changer plus souvent, mais le débat n’est pas là, pour le moment. Prenons l’exemple d’une litière agglomérante haut de gamme, vendue 8,46 € les 3 kilos chez Auchan, soit 2,82 € le kilo ! Un sac de pellets de bois, même vendu autour de 7 € contiendra 15 kilos de granulés, soit un prix au kilo de 0,46 €. Le second avantage concerne la durée d’utilisation, plus longue avec des pellets qu’avec de la litière classique. Dans une litière classique, les urines agglomèrent la litière, ce qui n’est pas le cas avec les pellets qui vont absorber la matière.

Pour les gros besoins, la litière va se coller aux matières fécales, pas les pellets. Quand vous effectuerez le petit nettoyage quotidien de la litière, vous ôterez donc moins de matière du bac à litière. Et, bien sûr, au regard de sa contenance, le sac de pellets durera bien plus longtemps que le sac de litière. Un dernier avantage ? L’odeur du bois qui se répandra dans la maison, plus agréable que l’odeur parfois très chimique qui ressort du sac de litière.

Et, quels sont donc les inconvénients de cette astuce ?

Le principal inconvénient ne vient pas de la nature du pellet, mais de votre chat. En effet, il va d’abord falloir que le matou accepte cette nouvelle matière, et là, cela va dépendre de son caractère. Pour l’habituer, commencez par mélanger son « ancienne litière » avec les pellets de bois, puis remplacez-la progressivement par des pellets. L’autre inconvénient pour les habitués à la litière agglomérante, c’est justement que les pellets de bois ne le sont pas. Vous ne pourrez donc plus ôter les boules qui se forment avec de la litière agglomérante classique.

Enfin, si le chat apprécie les pellets de bois, il pourrait en répandre beaucoup plus « à côté » car les pellets sont plus légers. Ces petits inconvénients nécessitent uniquement une acclimatation de la part du chat et de son maître, mais aucune contre-indication d’utiliser des pellets de bois comme litière pour chats. Avez-vous déjà essayé cette astuce ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .