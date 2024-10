Les granulés de bois (pellets) pour le chauffage sont-ils une menace pour nos forêts ?

Dans le journal de 20 heures diffusé sur TF1 le 6 octobre dernier, je me suis intéressée au sujet sur les pellets de bois et sur la controverse qui les entoure. Dans ce reportage, le journaliste pose la question des méga-usines de fabrication des pellets, et notamment sur celle de Corrèze, et l’autre dans la Creuse, à Guéret, autour de laquelle 2 500 manifestants s’étaient réunis. Pour eux, les choses sont claires, la fabrication de pellets à outrance, mènera à la destruction massive des ressources forestières. Pour les défenseurs de ces méga-usines, c’est bien entendu le contraire puisque la fabrication des pellets permet, avant tout, la revalorisation de résidus de scieries entre autres. Alors qui dit vrai, qui dit faux. Impossible de le savoir réellement. Je vous explique pourquoi les pellets font tant parler d’eux et le ressenti des deux partis qui s’opposent sur ces projets. Décryptage.

Pourquoi les pellets ont le vent en poupe ?

Si vous suivez quelque peu l’actualité, il est impossible que le sujet des pellets vous ait échappé ! Depuis quelques années, ils sont l’objet de toutes les convoitises, et même accusés d’avoir fait l’objet de spéculations de la part des fabricants. Souvenez-vous de 2022, quand la guerre en Ukraine a éclaté, les consommateurs se sont rués sur les stocks, et le sac de 15 kilos se négociait à 12 € contre 4 € en temps normal. Cette année 2022, que l’on peut considérer comme « année noire » pour les 7, 5 millions de foyers qui se chauffent au bois. Parmi ces utilisateurs, près de 2 millions utilisent des granulés de bois, avec des ventes qui sont estimées dans le reportage à 200 000 unités supplémentaires par an. Une tendance qui devrait, d’ailleurs, se poursuivre puisque le chauffage aux pellets est actuellement l’un des plus écologiques, et des plus économiques.

Du côté des anti-méga-usines, quels sont les reproches ?

Pour les manifestants, le risque de surexploitation des forêts est réel si l’on continue d’agrandir ou que l’on construit à tour de bras de nouvelles unités de fabrication. Ainsi, Thibault Evin, manifestant écologiste et porte-parole des manifestants à Guéret, dénonce ces nouvelles infrastructures comme étant de véritables « machines à déforester”. Il estime que les forêts, annoncées comme gérées durablement, subiront, en réalité, des coupes rases et, que des milliers d’hectares d’écosystèmes chaque année. Ces manifestants s’inquiètent de la disparition de la biodiversité dans les endroits concernés.

Et, que répond-on du côté des fabricants ?

D’un autre côté, les représentants de l’industrie des pellets, comme Eric Vial de l’association Propellet, affirment que les granulés de bois sont composés à 95 % de sciures et autres déchets issus des scieries. Seulement 5 % proviennent directement de l’exploitation forestière. Il explique que les essences, désignées par les militants écologistes, sont très peu utilisées dans la fabrication de pellets. Selon lui, la matière première des usines à pellet est plutôt du bois d’œuvre, du résineux, et non du chêne et du hêtre.

D'ailleurs, il explique que si les usines devaient couper du bois expressément pour fabriquer des pellets, ce ne serait pas viable, économiquement parlant. Et, vous ? Vous seriez plutôt pour, ou contre la construction de nouvelles usines de fabrication de pellets ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience.