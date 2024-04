Plusieurs villes organisent des achats groupés de pellets « au meilleur prix » pour faire le stock avant l’hier prochain

Dans certaines régions de France, le chauffage s’est éteint et vous profitez de la chaleur naturelle du soleil pour vous réchauffer. Ce n’est pas le cas pour tous les Français, et notamment en Île-de-France, où les températures sont davantage celles d’un mois de septembre que d’avril. Je me demande même s’il fera beau et chaud un jour, tant la pluie est abondante ! Comme 7 millions de Français, selon l’ADEME, notre maison est chauffée au bois, et le printemps est peut-être la meilleure période pour passer commande du bois, ou des pellets pour l’hiver prochain. D’ailleurs, certaines communes ou communautés d’agglomération, proposent déjà des achats groupés de pellets de bois. Une solution pratique et économique pour celles et ceux qui en profitent. Découverte

L’achat groupé de pellets à Flers (61)

Ce n’est pas une première pour cette ville de l’Orne, qui avait déjà lancé son groupement d’achat de pellets en 2023. Le succès fut au rendez-vous avec 284 tonnes de pellets commandés. L’initiative avait été prise par le CCAS de la ville de Flers (Orne) et l’AIFR du Bocage et permis à 200 clients d’acheter des pellets, à des prix très bas. Le CCAS réitère cette année, en proposant un nouvel achat groupé de pellets de bois, réservé aux habitants de Flers. Pour ce faire, il faut s’inscrire auprès du CCAS de la ville avant le 12 avril 2024, soit directement à l’accueil, par téléphone ou via ce formulaire. Les commandes seront passées par l’AIFR du Bocage entre le 6 et le 17 mai, et les retraits devront se faire obligatoirement le 10 juin, au 10 rue Nationale, à Flers. Les livraisons seront possibles moyennant des frais supplémentaires.

L’achat groupé de pellets sur la communauté de Morlaix (29)

Morlaix Communauté organise une opération d’achat groupé de pellets et de bûches de bois, dans le but de permettre à ses résidents de réaliser des économies. L’objectif est clair : unir les forces afin de négocier des tarifs avantageux auprès des fournisseurs. Voici comment se déroulera l’opération :

Inscrivez-vous au groupement d’achat avant le 25 avril 2024.

La communauté de Morlaix lancera ensuite un appel d’offres auprès des fournisseurs.

Les offres obtenues seront envoyées aux inscrits par courrier électronique.

Vous pourrez alors profiter des offres négociées pour votre achat de pellets et de bûches de bois. Pour en savoir plus, ou vous inscrire, rendez-vous sur achetonsgroupe.org/morlaix-communaute.

Pourquoi est-il intéressant d’opter pour l’achat groupé ?

Les achats groupés sont de plus en plus plébiscités par les acheteurs, car c’est un moyen d’économiser du temps, et de l’argent. De plus, l’impact environnemental d’un achat groupé est inférieur à des achats isolés. Lors d’une commande groupée, les quantités sont évidemment bien plus importantes, comme les 284 tonnes commandées par la ville de Flers en 2023. La conséquence directe pour le consommateur est un prix plus bas, car négocié par des communes, ou plus fréquemment par des associations.

Du côté de l’impact environnemental, la livraison se fait en une seule fois au lieu de dizaines de livraisons particulières. Le résultat est immédiat : moins de camions, par conséquent, moins de gaz polluants rejetés. Enfin, c’est aussi un gain de temps pour les acheteurs qui seront livrés sur un jour précis commun à tous. Le seul bémol ? Vous devrez être équipés pour récupérer les palettes de pellets commandées le jour J ! Avez-vous connaissance d’autres groupements d’achat de pellets dans votre région ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .