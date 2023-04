Pellets de bois : les castors lancent leur commande groupée de printemps dans la région Rhône-Alpes

Nous ne sommes pas, à priori, les seuls à vous conseiller d’acheter vos pellets de bois dès maintenant. Les mois d’avril et de mai sont probablement les plus propices à ces achats d’anticipation. Au printemps, les pellets sont moins chers et les délais de livraison sont aussi moins longs qu’à l’automne ou en hiver. L’association Les Castors vient d’ouvrir les inscriptions pour les commandes de pellets de bois et vous n’aurez que jusqu’au 2 mai (14 h) pour profiter de cette aubaine. À qui s’adresse cette commande groupée ? Comment vous y inscrire ? En sac ou en vrac, vous aurez même le choix. On vous explique tout !

Comment passer commande sur Les Castors ?

Pour les commandes en sac :

Le prestataire retenu pour cette commande d’avril 2023 propose des granulés certifiés DIN Plus, sans additifs, >85 % de Résineux (peut contenir du feuillu). Ces pellets proviennent de scieries et de menuiseries situées à moins de 80 km du site de production. Ils seront livrés en papier Kraft réutilisable consigné et sur palettes consignées. Le conditionnement étant de 65 sacs de 15 kg par palettes. Un acompte de 30 % sera demandé par le fournisseur avant la livraison, possibilité de régler une partie en chèque énergie. Pour savoir si votre domicile est éligible à cette commande groupée, rendez-vous sur la carte Les Castors. La zone se situe dans le périmètre de Villefranche sur Saône (69).

Pour les commandes en vrac :

Il est également possible de commander vos pellets de bois en vrac, si vous habitez l’un des départements suivants : Ain (01), Ardèche (07), Drôme (26), Isère (38), Loire (42), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Savoie (73), Haute-Savoie (74). Comme pour les commandes en sac, il faut être adhérent à l’association et la date limite de commande est fixée au 2 mai 2023 à 14 h. Si vous voulez passer commande pour ces pellets de bois en vrac : cliquez ici. La commande minimum est de trois tonnes. Les Castors précisent qu’ils ont obtenu des prix inférieurs de 15 % à ceux du marché lors de la dernière commande groupée !

Pourquoi organiser un groupement d’achat de pellets ?

Sous l’impulsion d’Éric, coprésident de l’association, ancien officier de l’armée de terre et père de trois enfants, Les Castors se sont lancés dans le groupement d’achat des pellets. Une idée qui lui est venue tout simplement pour répondre aux besoins des adhérents. Rappelons que le pellet de bois est très utilisé par les autoconstructeurs, car connu pour être écologique. En regroupant les achats au sein de l’association, les adhérents obtiennent des prix raisonnables et des livraisons plus rapides.

L’association Les Castors, qu’est-ce que c’est ?

L’Association Les Castors est une organisation à but non lucratif basée en France. Elle a été créée dans les années 1950 comme mouvement de promotion de l’autoconstruction de maisons individuelles. Les Castors France sont connus pour leur approche coopérative et participative dans la construction de maisons, en encourageant les membres à s’entraider mutuellement pour construire leurs propres logements de manière économique et solidaire. Cette association a pour objectif de promouvoir l’habitat participatif, l’autoconstruction, la mutualisation des ressources et la solidarité entre les membres. Elle incite la formation de groupes de membres pour la construction de maisons individuelles, la rénovation de bâtiments et la création de logements écologiques et durables.

Les Castors offrent également un accompagnement technique et administratif aux membres pour les aider dans leurs projets de construction, y compris des conseils sur la conception, les matériaux de construction, la gestion de projet et les aspects juridiques. En tant qu’organisation coopérative, Les Castors fonctionnent sur la base de la participation active et de la coopération entre les membres. Les décisions sont prises collectivement et les membres sont encouragés à contribuer de manière équitable aux travaux de construction et à la gestion de l’association. Les Castors sont actifs dans différentes régions de la France et ont contribué à la construction de nombreux logements à travers le pays. Ils sont reconnus pour leur engagement en faveur de l’habitat participatif, de l’autoconstruction et de la solidarité entre les membres.