« Un prix défiant toute concurrence », cette commune lance un groupement d’achat de pellets de bois

Les pellets de bois existent depuis quelques années déjà et nombreux sont ceux qui les utilisent pour se chauffer. Cependant, depuis l’année dernière, ils sont devenus une question cruciale pour bon nombre d’entre nous. Avec une augmentation faramineuse l’hiver dernier, certains consommateurs se sont organisés pour grouper leurs achats et tenter d’obtenir les pellets à des prix raisonnables. À Flers, dans l’Orne, une commune d’environ 15 000 habitants, le groupement d’achat de pellets s’organise dès ce printemps. Le CCAS collabore avec l’AIFR, association accompagnement, insertion, formation, pour acheter des pellets en gros et permettre aux habitants de se chauffer convenablement l’hiver prochain. Présentation.

L’initiative de la commune de Flers

Le CCAS, centre communal d’action sociale est une entité qui gère toutes les aides sociales apportées aux particuliers dans une commune. Cela peut aller d’aides exceptionnelles aux aides pour les combustibles par exemple. Cette année, à Flers, le CCAS a décidé d’ajouter une aide pour ses administrés : le groupement d’achat de pellets de bois. « Le sac de 15 kg était à 4 € il y a deux ans, il est à 10 € maintenant », explique Jérôme Raoult, directeur de l’AIFR du Bocage, relate le site Ouest France. Par temps froid, la consommation est d’environ un sac par jour, une somme considérable que certains ne peuvent se permettre. En s’associant avec le CCAS, l’association commandera des pellets de qualité EN+ avec, pour objectif, de faire baisser la facture des Flériens. Il est à noter que cette aide ponctuelle l’est sans condition de ressources, ce qui n’est pas toujours le cas.

Comment profiter du groupement d’achat à Flers ?

La seule condition pour bénéficier de cette aide sera évidemment d’être domicilié dans la commune. Les personnes concernées doivent s’inscrire avant le 30 avril 2023, via ce lien internet (Flers agglo). Il faudra déterminer à l’avance le nombre de sacs de 15 kg dont vous aurez besoin. Les commandes seront ensuite passées entre le 9 et le 20 mai. La livraison sera de 25 €, mais il sera possible de retirer gratuitement sa commande entre le 5 et le 10 juin 2023. Le prix du sac n’a pas été communiqué, puisqu’il fluctue beaucoup, mais les organisateurs de ce groupement d’achat assurent que l’idée principale est bien de proposer un prix qui défie toute concurrence.

Un groupement d’achat, qu’est-ce que c’est exactement ?

Un groupement d’achat est une forme d’organisation où un groupe de personnes, d’entreprises ou d’organisation se réunit dans le but d’acheter collectivement des biens ou des services. Ceci afin de bénéficier d’économies et de conditions d’achat plus avantageuses. Généralement, les membres d’un groupement d’achat sont des adhérents, qui paient une cotisation à l’association ou à des habitants de la commune dans le cas de Flers. L’objectif principal d’un groupement d’achat est habituellement de négocier des prix de gros ou des rabais sur les produits ou services achetés en grande quantité.

Les membres du groupement peuvent ainsi obtenir des prix plus compétitifs, des conditions de paiement avantageuses, des garanties de qualité et d’autres avantages liés à leur pouvoir d’achat collectif comme des frais de livraison réduits. Souvent, celle-ci doit être effectuée dans un périmètre assez restreint afin de limiter les coûts logistiques.

Quelles sont les alternatives disponibles au granulé de bois ?

Nous avons listé les 12 alternatives existantes pour acheter des pellets de bois moins chers. Pensez à consulter également notre article sur les meilleures marques de granulés de bois.