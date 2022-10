Granulés de bois : bientôt des pellets de paille pour se chauffer ?

Oh ces pellets, ils en font couler de l’encre cette année ! Chers, beaucoup trop chers, rares, beaucoup trop rares ! Ceux qui se sont équipés d’un poêle à pellets récemment, pensant faire de substantielles économies cet hiver, commencent à regretter leur bon vieux chauffage électrique ou au gaz… Les pellets sont devenus en quelques mois, une matière que l’on s’arrache et qui se vend 15 € le sac de 15 kilos dans certains magasins ! Nous avons déjà vu que les pellets de bois pouvaient être remplacés par ceux de chanvre, de lin, de noyaux de fruits, voire issus des cultures du paprika. Cependant, il existe une autre matière pour fabriquer du pellet : le foin de nos champs, tout simplement… Alors, les pellets de foin remplaceront-ils bientôt les pellets de bois pour vous chauffer ? On vous explique tout !

Des pellets de luzerne vraiment ?

Apparemment, la réponse est oui, si l’on en croit Arnaud Besnier, entrepreneur du Calvados qui vient de tester une super machine-outil, la Krone Premos… Cette machine, qui devrait être commercialisée l’année prochaine à raison de deux exemplaires, est la seule unité mobile à pouvoir transformer la paille, de la luzerne ou du foin en produit fini et commercialisable directement. James Charron, responsable commercial France pour Krone, explique au magazine Paysan Breton que l’idée originelle est de limiter les capacités de stockage des agriculteurs et de diminuer les coûts de transport pour les agriculteurs…

Comment ça marche ?

Lorsque les résidus de cultures céréalières passent dans la machine, elles sont compactées 3 à 5 fois plus qu’avec une presse classique, qui atteint une densité située entre 600 et 700 kg/m3. Elle est également capable d’avaler 5 tonnes par heure à une vitesse de 1 à 3 km/h… Cela fait sept ans que Krone travaille sur cette machine-outil de 16 tonnes. Concrètement, le rouleau écrase l’andain qui est une bande continue de fourrage, de paille ou d’autres matériaux déposés au sol, et alimente le pick-up. La paille passe ensuite par un rotor d’alimentation de 80 cm de large, sans couteaux. Ceci alimente ensuite un tapis de transfert. À l’intérieur de la machine, la paille est poussée avec une pression de 2000 bars vers deux rouleaux d’un mètre de diamètre. De ces rouleaux sortent alors des pellets de 16 mm de diamètre et de longueur variable selon le réglage prédéfini. Les pellets sont ensuite acheminés vers un tamis pour les dépoussiérer. Enfin, un autre tapis envoie les pellets vers l’arrière pour les récupérer.

Des pellets de foin pour se chauffer ?

Il faudra encore quelques améliorations sur la Kone Premos et surtout connaître l’avis de ceux qui l’auront testée, car cette machine coûte la bagatelle de 500 000€. Les pellets des champs devraient coûter de 120 à 140 € la tonne et peuvent se destiner à l’alimentation des animaux bien entendu, et au paillage des élevages grâce à son haut pouvoir d’absorption. Mais également au chauffage puisque le pouvoir calorifique est élevé pour le pellet de foin ! 2.5 kilos de ces pellets seraient équivalents à 1 kilo de fioul… Si le pellet des champs venait à être produit en masse, nul doute que les clients seraient ravis.

En 2015, le concours Lépine avait déjà récompensé une station mobile de fabrication de pellets. L’entreprise alsacienne H-Energie avait effectivement conçu une machine qui assure le broyage, le séchage et le pressage des pellets directement sur les exploitations de bois ou de vignes (avec les sarments) … Mais, avec le foin ou la paille, c’est une première.