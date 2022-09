Chauffage : ces entreprises fabriquent des pellets de lin, jusqu’à trois fois moins chers que les granulés de bois

Et si le lin était un produit d’avenir ? Nous connaissons déjà les vêtements en lin, le linge de maison, les matériaux isolants à base de lin… Et si bientôt nous parvenions à utiliser le lin comme combustible pour une chaudière, ou l’utiliser comme litière pour nos chats ? Arnaud Van Robaeys de la société A.V.R Lins / Vlas ou encore Patrice Poulard, fondateur de l’entreprise Prodlin, entendent prouver que le lin est bien la matière sur laquelle il faudra compter. Patrice Poulard a d’abord créé une litière pour chats et chevaux à base de lin, puis il a imaginé des pellets de lin, pour remplacer les pellets de bois. Retour sur ces deux inventions qui pourraient révolutionner le marché des combustibles, et favoriser la transition énergétique !

Pourquoi des pellets de lin ?

Conscients de problèmes énergétiques que nous rencontrons déjà, ils se sont lancés dans la production de pellets de lin, qui, par ailleurs, existent déjà dans certains pays d’Europe. Avant 2022, disons que la France ne s’intéressait pas énormément à cette alternative, puisque les centrales nucléaires assuraient la capacité énergétique, ce qui risque de ne plus être le cas cette année. Avec l’explosion des prix, les problèmes d’approvisionnements, voire les ruptures de stocks des pellets de bois, le lin commence à intéresser davantage. Les pellets de lin, qu’il a présenté lors de la Karyole feest, une fête rurale des Flandres, ont été fabriqués sur des lignes de granulation avec des amas de lin. Mais il faut encore travailler sur la qualité de ces pellets, car ils ne seraient pas assez compressés selon le dirigeant.

L’histoire de Prodlin…

Patrice Poulard est, à l’origine, conseiller en gestion du patrimoine, et son travail consiste à lever des fonds pour financer des entreprises qui innovent dans le développement durable et la transition énergétique. A force de voir passer des projets, et de lever des fonds pour des start-ups, il s’est lancé lui aussi dans la création d’une jeune pousse et a tablé sur le lin. Le co-fondateur, issu du milieu agricole, collabore avec un collègue qui possède de solides connaissances en géologie. Ils fondent alors leur start-up dans un incubateur situé à Wormhout (59), une région où l’on cultive le lin. Ils créent d’abord de la litière pour chat, puis de la litière à usage professionnel pour les haras ou les zoos… Et l’idée de créer des pellets de lin leur vient presque naturellement.

Les pellets de lin, pour quelle chaudière ?

Ces pellets de lin, qui pourraient être commercialisés bientôt, se destinent à alimenter les chaudières à agro-pellets, qui ne possèdent pas les mêmes bruleurs que les chaudières à granulés de bois. La seule manière d’utiliser une chaudière à pellet de bois avec les pellets de lin sera de changer le bruleur de la chaudière existante pour un brûleur à agro-pellet. Une intervention qui a un coût mais qui reviendra toujours moins chère que de changer une chaudière complète ! Selon Patrice Poulard, les pellets de lin auraient une plus faible valeur calorifuge (4.5 contre 4.9 pour les granulés de bois) et cela produirait aussi un peu plus de cendres… Mais là où cela prend tout son sens, c’est qu’il prévoit de commercialiser les pellets de lin autour de 150€ la tonne ! Lorsque l’on sait que la tonne de pellet de bois oscille en ce moment autour de 600€ la tonne, les petits désagréments devraient vite être oubliés non ?