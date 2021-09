Innovation : ce matériau pourrait rendre les panneaux solaires plus abordables, plus performants et durables !

Le changement climatique peut faire de notre planète un monde inhabitable. Si aucune mesure sérieuse n’est prise, les scénarios catastrophes imaginés par les experts pourraient se réaliser d’ici la fin du siècle. La recherche se multiplie ainsi autour des énergies décarbonées. L’objectif est de réduire considérablement les rejets de gaz à effet de serre.

Plusieurs concepts sont à l’étude, mais les chercheurs semblent miser de plus en plus sur l’énergie solaire. Le photovoltaïque est une énergie très prometteuse, mais son rendement doit encore être amélioré pour satisfaire une demande massive.

Un nouveau record mondial

Notons que la Chine se présente aujourd’hui comme une référence en matière de développement de cellules solaires. Les entreprises chinoises sont les championnes du rendement photovoltaïque. Mais elles ont récemment été supplantées par SunDrive Solar qui a développé une cellule solaire plus efficace.

L’histoire de SunDrive Solar évoque un peu celle de David et Goliath. La petite start-up australienne a vu le jour dans le garage de l’un de ses fondateurs. Ces derniers sont des ingénieurs et des entrepreneurs diplômés de l’université de Nouvelle-Galles-du-Sud à Sydney (UNSW Engineering).

L’entreprise vient concurrencer les géants chinois du photovoltaïque en établissant un nouveau record d’efficacité de 25,54 %. Rappelons que le précédent record de 25,56 % était détenu par LONGi Solar. Cette entreprise chinoise est pourtant le premier fabricant de panneaux solaires monocristallins au monde.

Du cuivre à la place de l’argent

L’amélioration du rendement apportée par l’équipe de l’UNSW Engineering s’appuie sur une innovation au niveau des matériaux. Les cellules photovoltaïques actuelles sont à base d’argent. Pour leur cellule solaire, les ingénieurs de SunDrive Solar ont remplacé le matériau standard par du cuivre. Le changement a eu pour effet d’augmenter les performances énergétiques de la cellule photovoltaïque.

L’Institut de recherche en énergie solaire à Hamelin, en Allemagne, a participé au projet. Son rôle était de suivre les avancées de la recherche. Le laboratoire allemand a pu certifier l’amélioration du rendement au bout de plusieurs essais. Notons que la revue spécialise PV-Magazine a publié le 10 septembre dernier un article qui détaille les prouesses de SunDrive Solar.

Vers des panneaux photovoltaïques moins chers

L’avantage de la transition argent/cuivre ne se limite pas seulement à la performance énergétique. La filière des métaux précieux est en pleine crise. L’utilisation de l’argent pour la fabrication des cellules solaires peut poser un sérieux problème à long terme.

Le métal est rare et coûteux, contrairement au cuivre qui est plus abondant et bon marché. Ce dernier permettra ainsi de diminuer considérablement le coût de production des panneaux solaires. Enfin, sachez que SunDrive Solar a récemment bénéficié d’une levée de fonds de plus sept millions de dollars pour développer sa solution.