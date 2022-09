Soyez vigilants, les arnaques aux granulés de bois (pellet) et bois de chauffage sont en nette augmentation

L’hiver approche et avec l’augmentation du prix du gaz et de l’électricité de 20% en début d’année prochaine, annoncée par Elisabeth Borne, première ministre française, la ruée sur les granulés de bois ou sur le bois de chauffage a déjà commencé. Certaines entreprises sont déjà en rupture de stock, et certains prix à la tonne frôlent l’hérésie totale. En 2021, une tonne de granulés de bois coûtait environ 300€; aujourd’hui, il est possible de la trouver à près de 800€ ! Et, lorsque la demande sur un produit est si forte, cela donne des idées à des petits malins qui jouent sur la pénurie pour arnaquer les acheteurs et se remplir les poches. On pourrait appeler cela des « profiteurs de guerre » si nous étions en guerre, tant ils sont à l’affut de clients potentiels qui vont commander du bois ou des pellets, être débités de la somme payée, mais ne jamais recevoir le bois ou les granulés. Comment se protéger de ces arnaques ? On vous explique tout !

Quelles sont les signes d’une arnaque potentielle ?

Depuis 2020, les escrocs ont senti le vent tourner et se sont jetés sur le créneau du pellet ou du bois de chauffage avec des prix très attractifs ou des pseudos stocks de bois à écouler. Dans un premier temps, il faut absolument bannir les sites de vente qui ne proposent QUE le virement bancaire comme moyen de paiement. Ils doivent normalement accepter le versement d’un acompte, puis le solde à la livraison, le paiement par carte bancaire (traçable), etc. Prenez garde aussi aux groupes du style « Tu sais que tu viens de… » avec votre ville ou village en fin de nom. Sur ces groupes, si vous voyez une annonce avec des photos de stock de bois, et des prix plus que cassés, ce n’est pas très bon signe. Si, en plus, les commentaires sont désactivés sur la publication, fuyez ! Mais avant, pensez à signaler aux administrateurs la publication comme une arnaque, cela évitera à d’autres de se faire avoir…

Comment savoir si le site est fiable ?

Malheureusement, si vous vous baladez sur le site Signal-Arnaques.com, vous verrez que les arnaques au bois de chauffage ou aux granulés y pullulent ! En choisissant le virement SEPA, les escrocs ne risquent quasiment aucune poursuite, ni même d’être retrouvés. Puisque vous signez et autorisez l’ordre de virement, vous rencontrerez des difficultés ensuite pour vous faire rembourser. De plus, avec un virement bancaire, il est impossible d’engager une procédure chargeback, ce qui est parcontre possible avec un paiement par carte bancaire. Pour rappel, la procédure de chargeback ou rétrofacturation permet à un consommateur qui a payé par carte bancaire de revenir sur son ordre de paiement et d’être remboursé directement et gratuitement par la marque de la carte bancaire ou par sa banque, lorsqu’un professionnel français ou étranger, ne respecte pas les droits du consommateur. (Source : ministère de l’Economie)

Une vérification est possible avant d’acheter

Un site communautaire existe, il a été fondé par une victime de cette arnaque et recense les sites frauduleux liés à la vente de granulés de bois. Faites donc un tour sur www.granulesdebois.org. A ce jour, une vingtaine de sites ont déjà été référencés comme frauduleux. Quoi qu’il en soit, une commande de granulés ou de bois de chauffage se règle en totalité à la livraison après un acompte versé à la commande. Si l’on vous demande de régler la totalité de la commande avant, ce n’est jamais très bon signe. Faites plutôt confiance à des magasins, scieries ou entrepôts physiques locaux qui proposent ces produits, souvent de meilleure qualité et à des prix suivants ceux du marché ! Vous pouvez aussi signaler toute arnaque à la consommation sur le site du service public : Thésée.