Arnaque : comment se protéger des fraudes à la carte bancaire ?

Le secteur de la vente en ligne explose depuis ces dernières années, et avec lui, les paiements par carte bancaire. Et, évidemment, les hackers sont sur les dents pour tenter d’arracher vos données et se servir sur votre compte en banque.

Selon l’UFC Que Choisir, 1,28 milliards d’euros ont été prélevés illégalement sur les comptes des Français (+8,4 % en valeur par rapport à 2019). Cette somme énorme résulte de piratages de données, de virements émis frauduleusement ou de chèques volés. 97% des fraudes proviennent des cartes bancaires. On vous expliquer comment vous en protéger.

Vos identifiants doivent rester secrets

Si vous recevez un appel téléphonique d’un potentiel conseille bancaire, qui vous demande vos identifiants… Raccrochez, ou vérifiez auprès de votre agence avant de faire quoi que ce soit ! Votre conseiller bancaire ne vous demandera JAMAIS vos identifiants par téléphone. D’une part, car il n’en a nullement besoin, et d’autre part, parce qu’ils ne servent qu’à vous connecter sur votre application bancaire. Bien sûr, si vous contactez votre banque par téléphone, ils pourront vous être demandés, mais l’appel viendra de vous !

Aucune transmission par mail

Vous recevez parfois des mails au nom de votre banque, de votre compagnie d’électricité ou encore de la caisse d’allocations familiales; tous ces mails vous informent qu’un remboursement va avoir lieu et qu’il faut transmettre vos données bancaires. C’est évidemment une arnaque ! Comme pour les appels téléphoniques, vérifiez toujours à la source, ou sur vos comptes « eaux » ou « électricité », si un remboursement est en attente. Et dites-vous que ces entreprises, ont déjà votre compte bancaire, pour prélever vos factures… Ils peuvent donc aussi vous rembourser un trop-perçu sans vous les demander à nouveau !

Un antivirus est indispensable

Alors certes, cela vous coutera une cinquantaine d’euros chaque année, mais c’est essentiel. Préférez donc un antivirus payant à un gratuit. Les antivirus identifieront les sites internet frauduleux et vous éviteront de commander sur des sites malveillants. Méfiez-vous des prix trop alléchants, et des sites qui ne vendent qu’un seul produit… Souvent vous ne recevrez pas votre commande, mais votre argent, lui, se sera envolé.

Vérifiez la sécurité du site

Lors d’un achat sur Internet, mieux vaut privilégier les enseignes « connues ». Concernant la sécurité, il faut que l’adresse du site commence par « https : » et possède un petit cadenas, le S signifiant que le site est sécurisé. Si vous commandez sur une enseigne peu connue, vérifiez qu’elle possède bien une adresse physique dans les mentions légales… Si quelque chose vous semble étrange, n’hésitez pas à changer de site.

Scrutez vos comptes en banque

Cela vous prendra 5 minutes par jour, mais si vous commandez beaucoup sur Internet, cela vous évitera bien des ennuis. Toutes les banques proposent aujourd’hui une application pour smartphone… Vérifiez donc régulièrement vos comptes bancaires… Au moindre prélèvement ou paiement suspect, contactez le service des fraudes de votre banque. Dans les cas de fraudes bancaires, plus on agit vite, plus on a de chance d’éviter le pire !

Modulez vos paiements en fonction du montant de votre achat

Tous les sites proposent plusieurs modes de paiement: par CB, le paylib, le virement bancaire, Paypal ou le chèque. Si les montants sont peu élevés, optez pour la carte bancaire, plus rapide. Si vous réalisez un gros achat, privilégiez le chèque ou le virement bancaire ! Cela peut paraître étrange, et vous faire perdre quelques jours sur la réception mais cela reste sécurisé. Pour un virement bancaire, la banque doit accepter le bénéficiaire, et donc vérifier qu’il est bien un vrai marchand. Pour le chèque, il est envoyé par la Poste et arrivera à destination sous quelques jours seulement.

Le paiement par Paypal pour les sites étrangers reste le moyen le plus sûr. Sachez qu’un paiement via Paypal peut vous rembourser votre achat si vous ne le recevez pas, ou s’il ne correspond pas à votre attente… Un virement bancaire, un paiement paypal ou un chèque sont des traces écrites qu’il est plus facile de contester qu’un paiement par Carte Bancaire.

Si malgré tout, vous préférez payer les gros montants par carte, vérifiez vos plafonds… Vous pourriez être bloqué sur vos futurs achat. Un chèque ou un virement n’entrent pas dans les sommes des plafonds, c’est plutôt intéressant lorsque l’on a de grosses dépenses à effectuer.