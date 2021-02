Attention aux spams vocaux (ping call) et arnaques téléphoniques met en garde La Police Nationale

Les cybercriminels n’en finissent plus d’inventer des stratagèmes pour nous piéger ! Selon le magazine Pleine Vie, relayé également par la presse régionale, un gardois se serait fait délester de 153€ avec cette nouvelle arnaque en seulement 6 appels ! Appelée #pingcall, elle sévit sur les smartphones…

Et nous sommes tous concernés… Il vous est forcément déjà arrivé de recevoir un appel inconnu qui ne sonne qu’une fois… La Police Nationale met en garde : il ne faut JAMAIS rappeler. On peut aussi recevoir un soi-disant SMS d’un pseudo opérateur Internet, qui avancent des pseudos travaux sur votre ligne… Et le piège se referme !

Le spam vocal ou ping call est une technique frauduleuse qui consiste à appeler un numéro de téléphone en ne laissant sonner qu’une seule fois. Les escrocs jouent sur la surprise et le fait que vous n’ayez pas eu le temps de décrochez pour que vous rappeliez !

Attention, si, auparavant, ils demandaient le rappel d’un numéro surtaxé (0899…), aujourd’hui, ce sont des numéros avec des indicatifs régionaux qui s’affichent ! En rappelant ou en envoyant un SMS, vous tombez dans le piège.

Comment ça marche ?

La victime explique qu’il a d’abord reçu un SMS prétextant des travaux, et lui demandant de rappeler un numéro de téléphone… Au bout d’un long temps d’attente, il a raccroché puis il a été invité à rappeler le même numéro. Pensant que des travaux avaient bien lieu et que ces appels étaient compris dans son forfait, il a rappelé 6 fois… Et le soir sa facture téléphonique affichait 153€ de dépassement !

Comment éviter le piège ?

Si vous recevez un appel d’un numéro inconnu, que ce mystérieux interlocuteur ne laisse sonner qu’une fois et ne prend pas la peine de vous laisser un message : ARNAQUE ! Si la personne en question veut vraiment vous parler, elle vous rappellera et vous laissera le temps de lui répondre ! Ne rappelez JAMAIS, quitte à passer pour un sauvage auprès de quelqu’un qui vous cherche vraiment ! PRUDENCE !

Comment signaler ses Spams Vocaux ?

Envoyez un SMS au 33700 (GRATUIT) en indiquant :

« Spam Vocal 01 XX XX XX XX » correspondant au numéro appelant.

Vous recevrez un accusé de réception et le numéro sera signalé au service de la répression des fraudes (DGCCRF).

Inscrivez-vous sur BLOCTEL, même si certains appels parviennent à arriver, cela permet de limiter les dégâts.

Attention, la cible préférée des cybercriminels semblent être les personnes d’un certain âge… Conseillez donc à vos proches de ne jamais décrocher lorsqu’ils ne connaissent pas.