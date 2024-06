Connaissez-vous l’arnaque à la tondeuse, le piège des faux jardiniers ?

Les personnes âgées sont vulnérables, et les arnaqueurs en tous genres le savent très bien. Chaque année, « les personnes âgées peuvent être les victimes d’abus de faiblesse dans des cas de figure très différents : démarchage à domicile ou rédaction d’un testament par exemple ». C’est en ces termes que le site pour-les-personnes-agees.gouv.fr décrit ce fléau qui touche plus particulièrement les personnes seules, et encore plus, les femmes seules. En Dordogne, comme le relate France Bleu, c’est une nouvelle arnaque qu’a subie Monique, une dame de 74 ans, vivant à Trélissac. Cette arnaque concerne un démarchage à domicile pour l’entretien des espaces verts. Je vous explique de quoi il retourne immédiatement et comment protéger les personnes âgées. C’est parti.

De quelle arnaque, Monique a-t-elle été victime ?

Monique a 74 ans, elle vit seule dans sa maison avec jardin, aidée de Leïla, une aide à domicile par le CCAS de la mairie. Alors qu’elle était dans son jardin, trois hommes se sont présentés à son domicile, et lui ont proposé de tondre sa pelouse. Âgée et seule, elle accepte contre la somme de 300 €, certes sans facture, mais bon, cela ne la choque pas plus que cela. De plus, seule face à ces trois hommes, elle n’ose pas refuser. Elle paie donc et offre même l’apéro aux trois hommes. Quelque temps plus tard, ils reviennent et lui demandent 300 € supplémentaires. L’arnaque est déjà en place, et le « poisson » est ferré. Sans vergogne, ils reviennent en conséquence quelques jours plus tard, prétextant avoir cassé leur tondeuse chez Monique. Le coût des réparations s’élèverait, selon eux, à 1 215 € ! La retraitée signe le chèque et se voit, par conséquent, délestée de 1 815 € ! L’arrivée de son aide à domicile les a fait fuir, et cette dernière a, tout de suite, fait opposition sur les chèques. Elle a eu de la chance dans son malheur d’avoir une aide à domicile compétente et réactive, mais combien d’autres, se sont, ou se feront piéger ?

Des personnes âgées ciblées

Lorsqu’une personne âgée vit seule chez elle, elle est la cible idéale du démarchage à domicile. Entretien des espaces verts, de la toiture, des murs ou élagage des arbres, tout est bon pour tenter d’escroquer les plus âgés, qui ont souvent quelques économies. Cela s’appelle un « abus de faiblesse », et peut aussi concerner des artisans qui facturent plus cher une vieille dame, qu’un jeune homme dans la force de l’âge. Ces abus de faiblesse peuvent aussi être réalisés par des aides à domiciles, médecins, infirmiers, qui n’ont pas une réelle conscience professionnelle et profitent de la vulnérabilité, ou de l’altération des facultés de la personne âgée. Malheureusement, cela peut aussi concerner un proche, un ami, un enfant, un neveu ou une nièce, qui voit en la personne âgée, une sorte de machines à sous !

Comment éviter l’abus de faiblesse ?

Le meilleur moyen d’éviter ces abus de faiblesse est, bien entendu, de prendre de leurs nouvelles, au moins par téléphone. En effet, parfois l’éloignement géographique fait que l’on ne peut pas être présents physiquement. Pour éviter les intrusions, vous pouvez installer un entrebâilleur de porte, et comme pour les enfants, de conseiller de ne pas ouvrir à des inconnus. De plus, si vous envisagez des aides pour le maintien à domicile, veillez à choisir des personnes recommandées par le CCAS ou issues d’entreprises sérieuses, reconnues par l’État.

Enfin, si la personne âgée dispose d’un smartphone et d’une connexion à Internet, demandez-lui de ne JAMAIS répondre aux SMS inconnus, ni aux mails avec un petit trombone, la fameuse pièce jointe infectée ! Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .