Comment ne pas se faire arnaquer avec les panneaux solaires ?

Face à l’augmentation de leur facture d’électricité, de nombreux ménages français se tournent vers des dispositifs de production d’énergie verte pour limiter leur dépendance au réseau public de distribution et réduire leurs dépenses. De 2022 à 2023, le nombre de panneaux solaires photovoltaïques installés en France a enregistré une hausse de 83 %, selon des chiffres publiés sur Effy. Si l’engouement des Français pour ce type de dispositif est une véritable aubaine pour les acteurs du secteur et participe à la transition énergétique, il attire également les personnes malintentionnées. En effet, depuis quelques années, les offres frauduleuses de panneaux solaires se multiplient sur le web et font de nombreuses victimes. Pour éviter les escroqueries, voici quelques conseils pratiques.

Évaluer la qualité des contenus proposés et les promesses faites par l’entreprise

De manière générale, les arnaqueurs publient des contenus sur les réseaux sociaux pour séduire les consommateurs et créent de faux sites. Pour détecter une escroquerie, évaluez les différentes publications sur les médias sociaux et les argumentaires des professionnels. En effet, il faut savoir que les escrocs ne disposent pas de suffisamment de moyens pour réaliser des contenus de qualité. Par ailleurs, ils font souvent des promesses irréalistes pour encourager les utilisateurs à opter pour leur offre frauduleuse. Lors de l’évaluation d’une vidéo, il ne faut pas se focaliser essentiellement sur la qualité des décors, mais la manière dont les protagonistes s’expriment et le cadrage doivent également faire l’objet d’une attention particulière.

Évaluer le nom de l’entreprise et la qualité du site web

Outre la qualité des contenus et l’argumentaire de vente, vous pouvez déceler une escroquerie en vous renseignant sur les noms des entreprises et en analysant leur site web. Les escrocs changent fréquemment le nom de leur fausse société et à l’instar des vidéos postées sur les réseaux sociaux, ils n’ont pas les moyens de créer un site de qualité professionnelle. Vérifiez par ailleurs la présence des « mentions légales » et la « page contact » du site internet. Vous devriez y trouver le numéro de Siret de l’entreprise et toutes les informations obligatoires, ainsi que leurs coordonnées précises.

Faire des recherches

Pour connaître si une entreprise a été créée par des escrocs, il vous suffit généralement de faire des recherches sur internet. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes conseille de taper le nom d’une société ou du produit qu’elle propose dans un moteur de recherche. Cela permet de se renseigner rapidement sur celle-ci et sa fiabilité, les notes et les avis peuvent également être un bon indicateur. Il est possible d’associer les noms des entreprises avec le terme « arnaque » pour connaître rapidement si elles ont déjà été signalées ou reconnues comme appartenant à des escrocs. Outre les informations sur les sociétés, vous pouvez faire des recherches sur la manière dont celles-ci construisent leur argumentaire. Dans la majorité des cas, les arnaqueurs ne disposent pas de connaissances approfondies en marketing et copient uniquement des promesses ou des éléments de langage déjà utilisés par d’autres sites web.

Comment signaler une arnaque ?

Si, malgré votre vigilance, vous êtes victime d’une arnaque, vous pouvez faire un signalement sur SignalConso. Ce site édité par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes vous permet de signaler en quelques clics des escroqueries et vous accompagne durant et après vos achats. Il met à votre disposition des agents pouvant vous orienter dans les démarches nécessaires pour faire valoir vos droits. À noter que tous les signalements effectués sur ce site sont répertoriés dans la base de données de la DGCCRF. Si une entreprise fait l’objet d’un trop grand nombre de signalements, des enquêteurs peuvent intervenir. Que pensez-vous de ces astuces ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .