Comment éviter les arnaques aux panneaux solaires ?

Depuis quelques années, nous voyons fleurir sur les toits, des panneaux photovoltaïques qui permettent de produire de l’énergie gratuite ou presque. À fin septembre 2022, selon Enedis, la France comptait déjà près de 600 000 installations photovoltaïques toutes puissances confondues en 2018. Un chiffre en constante augmentation, les propriétaires étant incités à passer au solaire pour limiter les dégâts financiers causés par les différentes augmentations de l’électricité puis du gaz au 1ᵉʳ juillet prochain. Et, si vous faisiez financer 100 % de votre installation ? Alléchant non, si l’on en croit les annonces qui pullulent sur le net ? Soyons lucides : aucune aide ne permet de financer la totalité d’une installation. En revanche, l’arnaque, elle, est bien réelle. Décryptage.

Comment se présentent ces annonces ?

Si vous êtes intéressés par la rénovation énergétique, et que vous surfez tranquillement sur différents sites, il est fort probable que vous receviez ensuite une annonce ciblée. Cette annonce peut apparaître dans vos notifications Google ou sur votre mur Facebook, et elle vous explique ceci :

L’état finance à 100 % les installations solaires dans de nombreuses communes

Quelle belle aubaine, non ? Des panneaux solaires flambant neufs, installés sur votre toit sans débourser un euro, et qui, de plus, vous rapporteront de l’argent en revendant votre surplus de consommation ! Vous devez bien vous douter qu’il y a anguille sous roche ou baleine sous gravillon ! AUCUNE aide à la rénovation énergétique ne finance en totalité des travaux, quels qu’ils soient, c’est une ÉVIDENCE ! Vous pouvez aussi recevoir des appels téléphoniques du même acabit, avec un seul but pour les escrocs : récupérer vos données personnelles pour les revendre !

Que vous font miroiter les escrocs ?

Plusieurs escrocs affirment que le gouvernement a lancé un nouveau programme d’aide aux panneaux solaire. Et, que l’État miserait tout sur les panneaux aérovoltaïques, qui produisent à la fois de l’électricité comme les panneaux classiques, et de la chaleur, distribuée dans la maison grâce à un ventilateur. Non seulement, votre installation serait gratuite, mais en plus, vous pourriez réaliser des économies considérables allant jusqu’à 85 % sur les factures, ainsi qu’un revenu potentiel de 3 000 euros grâce à la revente d’électricité à EDF. Pour bénéficier de cette fausse offre, vous devez remplir les conditions suivantes :

Avoir une facture mensuelle dépassant les 70 € (c’est le cas de beaucoup de monde !)

Résider dans une commune éligible. (Bingo, elles le sont toutes !)

Être propriétaire de sa maison.

Obtenir la validation d’un expert Reconnu Garant de l’Environnement (RGE). (Soyez rassurés : vous l’aurez !)

Si vous recevez ce genre d’appel, dites à votre interlocuteur que vous êtes locataire, normalement, vous ne devriez pas l’intéresser !

Pourquoi faut-il bannir ces appels, et annonces et ne surtout pas y répondre ?

Par téléphone, vous pouvez, on l’a vu, invoquer le fait que vous soyez locataires, où leur raccrocher au nez ! Mais, sur Internet, l’arnaque est un peu plus insidieuse puisque l’on vous demande de cliquer maintes fois. Et, à chaque clic, vous devez rentrer des données personnelles, puis un mail pour recevoir le devis. Certes, vous recevrez le devis, mais il est peu probable que le suivi soit effectué, et nous le répétons : aucune aide ne peut financer la totalité de vos travaux.

Regardez en bas des pages de ces sites, souvent, vous verrez ce paragraphe : « Ce site est une publicité et les informations fournies sont à titre indicatif uniquement et ne doivent en aucun cas être considérées comme des conseils professionnels ou des garanties de résultats. Bien que nous nous efforcions de fournir des informations précises et à jour, nous ne pouvons garantir l’exactitude, l’exhaustivité ou la pertinence de ces informations. En utilisant ce site, vous acceptez que nous ne soyons pas responsables des conséquences découlant de l’utilisation des informations présentées ici ». Ce sont donc bien des sites d’arnaques qui cherchent exclusivement à récupérer vos données. Si vous recherchez une aide pour les panneaux solaires, fiez-vous à notre article dédié aux aides 2024, ou aux sites ayant pignon sur rue, et, de préférence, officiels. Avez-vous déjà été victimes de ces arnaques ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .