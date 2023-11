Pourquoi installer des panneaux photovoltaïques chez-soi ?

Lorsque l’on souhaite se détacher de notre dépendance énergétique, et accessoirement faire des économies, nous pensons immédiatement à l’installation de panneaux photovoltaïques. En effet, profitez de cette énergie gratuite est probablement la meilleure solution pour économiser sur vos factures. Sur ce marché très porteur, les entreprises d’installation de panneaux solaires pullulent, mais toutes ne sont pas fiables. Dans ce domaine, il faut absolument choisir une entreprise de confiance, car vous investissez pour des années, et les moindres malfaçons pourraient ruiner votre installation. En choisissant de se faire accompagner par Solarbox, vous choisissez le professionnalisme et l’assurance de matériaux de qualité. Mais, quels sont les avantages des panneaux solaires ? Et, pourquoi est-ce une bonne idée d’installer des panneaux solaires ? On va tout vous expliquer.

Pourquoi choisir des panneaux solaires ?

Il est inutile de vous préciser que choisir des panneaux solaires, c’est choisir une source d’énergie propre et durable. En optant pour le solaire, en remplacement total ou partiel de votre dépendance à l’énergie fossile, vous œuvrez pour la préservation de la planète. Les panneaux solaires, comme chacun le sait, utilisent l’énergie du soleil, inépuisable et gratuite, pour produire de l’électricité. À ce titre, vous réduisez considérablement votre impact environnemental. De plus, si vous choisissez de revendre votre surplus de production, vous bénéficierez d’une prime de 500 € par kWc installé pour les centrales inférieures ou égales à 3 kWc et à 370 € par kWc installé pour les centrales de 3,1 kWc à 9 kWc. Cette prime à l’autoconsommation est versée par EDF OA. Certes, vous ne deviendrez pas millionnaires en revendant votre surplus, mais ce sera toujours une petite rentrée d’argent supplémentaire !

Focus sur SolarRise de Solarbox

SolarRise propose une offre exclusive de centrale photovoltaïque, à partir de 5 990 € pour 3 KWC ou plus. Cette offre complète comprend la pose, l’installation, les démarches administratives, une visite technique gratuite et huit panneaux performants, avec la prime à l’autoconsommation déduite. Attention, des frais supplémentaires peuvent s’appliquer, d’où l’importance de se faire accompagner par Solarbox. Le système Solarbox associe le single rail K2 System de Thomson, des panneaux haute performance et l’onduleur central Huawei pour une configuration complète, fiable et puissante. Ce dernier convertit l’énergie solaire en courant alternatif de manière efficace et stable. Equipé de fonctionnalités avancées de surveillance et de gestion à distance, cet onduleur permet un suivi en temps réel des performances du système, assurant ainsi une maintenance aisée.

À propos de l’entreprise…

Solarbox est un groupe 100 % français qui se passionne pour le solaire et s’engage pour des solutions durables et rentables. L’équipe se compose d’experts en énergie solaire et d’ingénieurs hautement qualifiés, ainsi que d’un service client, tous dévoués à la satisfaction de leurs clients. Leur objectif premier est de promouvoir l’utilisation de l’énergie solaire en proposant des panneaux solaires de haute qualité et des solutions complètes adaptées à chaque client. Chez Solarbox, l’installation débute toujours par une évaluation approfondie de vos besoins énergétiques, considérant vos objectifs, votre budget et les contraintes techniques. Ensuite, ils conçoivent des systèmes solaires personnalisés, utilisant des panneaux solaires de qualité et des composants fiables. Enfin, l’installation est réalisée par des équipes expérimentées, dans les plus strictes règles de conformité. Bien entendu, et c’est primordial, Solarbox assure le service après-vente, vous pourrez donc les contacter à la moindre interrogation de votre part.