Mass Megawatts dévoile un réflecteur qui « boosterait » le rendement des panneaux solaires de 105 %

L’énergie solaire photovoltaïque occupe une place de plus en plus importante dans le mix énergétique mondial. Cela est dû au fait qu’il s’agit d’une énergie propre et renouvelable qui est disponible gratuitement presque partout sur la planète. Nombreux sont alors les scientifiques et les professionnels qui s’efforcent d’améliorer les performances des cellules chargées de convertir la lumière solaire en électricité. Nous apprenons ainsi aujourd’hui que l’entreprise américaine Mass Megawatts vient de dévoiler une solution innovante pouvant augmenter le rendement des modules solaires. La technologie, en instance de brevet, permettrait de booster la quantité de lumière naturelle parvenant à la surface de ces derniers.

Dépourvu de pièces mobiles

Le concept n’est pas totalement nouveau. Il fait penser aux trackers solaires qui permettent aux panneaux solaires de suivre la course du Soleil au moyen de dispositifs motorisés. Cependant, le nouveau système développé par Mass Megawatts a la particularité d’être stationnaire. Autant dire qu’il ne contient pas de pièces mobiles. Pour augmenter le rendement de conversion, la structure fixe utilise des réflecteurs qui concentrent le rayonnement solaire sur les modules. Afin d’éviter d’endommager ces derniers avec une chaleur excessive, la société a opté pour des dispositifs de réflexion spéciaux capables d’absorber le spectre infrarouge émis par le Soleil. Ainsi, seule la lumière visible parvient en grande partie à la surface des panneaux.

Une efficacité accrue ?

Selon un communiqué de Mass Megawatts, cette innovation peut permettre à une installation solaire photovoltaïque fixe d’atteindre une puissance de sortie jusqu’à 105 % en plus par rapport à une installation ne bénéficiant pas de la technologie. L’entreprise américaine promet aussi un coût de mise en œuvre inférieur à celui des trackers solaires grâce entre autres à la réduction de la quantité de pièces nécessaires. Fait intéressant, le dispositif stationnaire est conçu pour générer plus d’énergie solaire au début et à la fin de la journée. Une conception qui devrait aider à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments équipés si le produit tient ses promesses.

Des solutions comparables en développement

Dans les régions où les tarifs de l’électricité varient en fonction de l’heure de la journée, l’utilisation du nouveau produit de Mass Megawatts pourrait ainsi être bénéfique vu sa capacité à réduire la facture énergétique. Comme indiqué plus haut, le concept exploité par Mass Megawatts n’est pas réellement nouveau. En février dernier, je vous ai par exemple, rapporté une étude sur le sujet. Ayant été réalisée par des chercheurs malaisiens, celle-ci affirmait que l’utilisation d’un réflecteur pouvait considérablement augmenter le rendement d’un panneau solaire.

À travers son projet SOLSPACE, soutenu par l’Union européenne, l’Université de Glasgow travaille même sur des dispositifs orbitaux capables de rediriger le rayonnement solaire vers des parcs solaires terrestres. Plus d’infos sur la nouvelle solution de Mass Megawatts : massmegawatts.com. Connaissiez-vous l’existence de réflecteurs pour panneaux solaires ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .