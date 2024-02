L’utilisation d’un réflecteur augmente significativement l’efficacité d’un panneau solaire, affirment ces chercheurs

Alors que nous nous efforçons de réduire notre empreinte carbone, le recours à l’énergie solaire ne cesse de s’intensifier. Bien qu’elle soit écologique, cette dernière possède un rendement de conversion inférieur à celui des combustibles fossiles. Afin d’améliorer les choses, des recherches sont en cours dans les quatre coins du globe. Toutes ont à peu près le même objectif : augmenter la fiabilité et l’efficacité des panneaux solaires. Des chercheurs de l’Université multimédia de Malaisie viennent justement de publier dans plusieurs revues scientifiques les résultats d’une étude visant à évaluer la faisabilité économique de l’ajout de réflecteurs sur les modules solaires.

Une série de tests

Effectivement, l’utilisation de réflecteurs à miroir pour augmenter le rendement des installations solaires n’est pas quelque chose de nouveau. Bien au contraire, il s’agit d’une technique qui existe depuis des années. À travers leur travail, les scientifiques de l’Université multimédia de Malaisie souhaitaient savoir si le concept en valait réellement la peine. D’autant plus que les constructeurs semblent réticents à l’idée d’utiliser de tels dispositifs pour augmenter l’efficacité des panneaux solaires. Pour obtenir des réponses à leurs questions, les chercheurs malaisiens ont installé un prototype de système solaire équipé de réflecteurs dans un centre de traitement des eaux usées. Le système comprenait quatre modules solaires totalisant une puissance d’un peu plus de 2000 watts. Chacun d’entre eux accusait un rendement de 20,3 % ainsi qu’un coefficient de température de -0,35 %/°C.

Un système témoin

L’installation pilote comportait aussi un réflecteur à miroir mesurant 2,2 m de long sur 1 m de large. Les tests se sont déroulés entre février et avril 2022. Afin d’évaluer l’impact du réflecteur sur la production énergétique, une seconde installation solaire ayant les mêmes caractéristiques, mais dépourvue de réflecteur a été mise à contribution. L’équipe a constaté que le système doté de miroirs qui réfléchissent le rayonnement solaire avait vu sa puissance de sortie augmenter de 14,57 % par rapport à celle de l’installation témoin. De plus, le réflecteur a permis aux modules d’atteindre un rendement maximal de 25,5 %, contre seulement 22,7 % pour l’installation non équipée.

Des résultats prometteurs

Le groupe a mené ses travaux d’évaluation en tenant compte du facteur coût-efficacité. Il s’agit d’un paramètre qui permet de déterminer si l’ajout d’un réflecteur augmente suffisamment la puissance du système par rapport à son coût ou s’il est préférable de booster la puissance en ajoutant des modules solaires supplémentaires. Leurs calculs ont montré que l’approche adoptée procurait des résultats plus ou moins satisfaisants dans les conditions climatiques malaisiennes. En effet, le rendement d’un tel système peut varier d’un endroit à l’autre et en fonction des saisons. Il dépend notamment de la température ambiante, du rayonnement solaire et de la vitesse du vent. Face à ces résultats pour le moins prometteurs, les universitaires comptent poursuivre leur travail. « Par conséquent, des recherches approfondies devraient être menées pour améliorer les performances des réflecteurs photovoltaïques », ont-ils déclaré. Plus d’infos : nature.com. Que pensez-vous de cette invention ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .