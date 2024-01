Panneau solaire : les réflecteurs spatiaux SOLSPACE pour produire de l’énergie le matin et à la tombée de la nuit

Face aux défis écologiques et énergétiques actuels, il s’avère crucial de stimuler la production d’énergie renouvelable et à faible émission. Aujourd’hui, les systèmes photovoltaïques figurent parmi les technologies les plus répandues dans le monde pour générer de l’électricité décarbonée. Ils sont plus accessibles en termes de coût et de logistique. Ils ont cependant l’inconvénient d’être intermittents et de dépendre du niveau d’ensoleillement pour bien fonctionner.

En vue d’améliorer la fourniture des services énergétiques propres mondiaux, un groupe de chercheurs de l’Université de Glasgow, en Écosse, pourrait avoir la solution à ce problème d’intermittence. À travers son projet SOLSPACE, il entend déployer des réflecteurs satellitaires solaires ultralégers en haut orbite héliosynchrone afin de dévier la lumière du soleil vers les parcs solaires à grande échelle, en particulier le matin et le soir. Ce qui pourrait optimiser la production d’énergie photovoltaïque à toute heure de la journée. Décryptage.

Ce que promettent ces réflecteurs satellitaires

Dirigée par le professeur Colin McInnes, cette équipe de scientifiques prévoit de placer d’immenses réflecteurs solaires dans l’espace pour maintenir l’angle entre le plan orbital et la direction du Soleil quasiment constant. Concrètement, chaque satellite devrait suivre le même trajet que la Terre chaque jour et déplier un réflecteur hexagonal d’une superficie de 162 380 m². En les installant à environ 900 km de la surface terrestre, ces énormes miroirs pourraient éclairer une zone de 10 km² pendant approximativement 17 minutes à chaque passage.

Ces chercheurs estiment que chaque réflecteur pourrait permettre de produire une quantité d’énergie supplémentaire de 34 à 36 MWh à chaque passage. Cela augmenterait ainsi considérablement la capacité de production d’électricité de futures grandes centrales solaires à travers le monde. Cette optimisation se passerait au début et à la fin de la journée, lorsque la demande d’électricité est la plus élevée. Si ce projet se déroule avec succès, la dépendance des producteurs d’électricité aux combustibles fossiles pourrait complètement être résolue.

Un projet financé par l’Union européenne

Le programme d’amélioration des services énergétiques propres mondiaux SOLSPACE a obtenu une subvention avancée du CER, d’un montant de 2,5 millions d’euros pour cinq ans de recherche. Au cours des travaux dirigés par le professeur McInnes, un thème de recherche particulier est attribué à chacun des chercheurs participants. Le docteur Onur Çelik étudie les nouvelles familles d’orbites pour les réflecteurs solaires satellitaires. Le docteur Andrea Viale évalue les stratégies les mieux adaptées pour contrôler activement l’orientation de ces dispositifs afin que la lumière du soleil puisse être bien redirigée vers les fermes solaires ciblées.

Le docteur Litesh Sulbhewar étudie la conception et la fabrication des réflecteurs eux-mêmes en tenant compte du coût de leur lancement. En effet, ces systèmes devraient être extrêmement fins, légers et modulaires, mais aussi de grande taille pour réfléchir le maximum de rayons solaires. Le docteur Temitayo Oderinwale est chargé d’analyser les aspects économiques du projet. La baisse des coûts de livraison des matériaux dans l’espace devrait aider à réussir le déploiement de cette nouvelle infrastructure énergétique spatiale. Tout cela vise à répondre à la demande croissante d’électricité propre à l’échelle mondiale.

Les travaux effectués jusqu’à présent

Selon ces scientifiques, ils ont déjà réalisé quelques tâches importantes, ils ont, en effet, estimé l’énergie que les réflecteurs solaires spatiaux pourrait fournir. Ils ont étudié l’ensemble des actionneurs permettant de les orienter en orbite et ont réfléchi à une conception modulaire et évolutive pour ces dispositifs. Ils ont également analysé la viabilité économique du concept. Il est bon de noter que tous ces travaux ont été regroupés dans une architecture de référence unique. Plus d’informations : Cordis.europa.eu. Que pensez-vous de ce projet ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .