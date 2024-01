Agrivoltaïque : iSun installe des panneaux solaires bifaciaux verticaux pour allier agriculture et production d’électricité

L’énergie solaire est une énergie renouvelable. Face au changement climatique, le nombre des infrastructures photovoltaïques opérationnelles augmente en flèche partout dans le monde. Au premier trimestre 2023, 601 MW supplémentaires ont été raccordés, contre 596 MW durant premier trimestre 2022, explique le Ministère de la Transition l’Écologique. Mais comme toute chose, cette technologie n’est pas exempte d’inconvénients. Parmi eux, il est possible de citer le fait que les centrales photovoltaïques au sol occupent souvent des terres autrement destinées à l’agriculture. Cela a bien évidemment un effet négatif sur le rendement agricole. Pour contrer ce problème, la société allemande Next2Sun a inventé un système agrivoltaïque bifacial vertical conçu spécifiquement pour allier agriculture et production d’énergie solaire. Comme vous l’aurez compris, ledit système utilise des panneaux solaires bifaciaux positionnés à la verticale.

Une première aux États-Unis

Next2Sun s’apprête justement à exporter cette solution vers les États-Unis. Pour cela, elle travaillera en étroite collaboration avec la firme américaine iSun qui construira une ferme solaire bénéficiant de la technologie dans l’État du Vermont. Les panneaux solaires bifaciaux feront également office de clôture et de brise-vent. La construction de l’infrastructure agrivoltaïque devrait bientôt commencer. Il s’agira de la première installation du genre aux États-Unis pour Next2Sun. La ferme solaire sera implantée sur un terrain agricole ayant une superficie d’environ 1,2 hectare. Elle comprendra 69 racks verticaux qui comporteront chacun deux modules solaires bifaciaux.

Préserver les terres agricoles

Bien sûr, comme le but est d’associer la production d’électricité verte à la production agricole, des légumes tels que des carottes et des betteraves ainsi que du safran seront plantés entre les rangées de panneaux solaires. « Le système Next2Sun est un excellent complément à notre portefeuille de produits […]. Grâce au montage vertical des modules et à l’adaptabilité de l’installation aux besoins de l’agriculteur, les terres précieuses sont presque entièrement préservées pour l’agriculture », a expliqué Jeffrey Peck, PDG d’iSun. Il faut savoir qu’iSun est une entreprise présente sur le marché de la technologie de pointe depuis près de 50 ans. Elle a contribué à l’essor d’internet et des technologies de télécommunication modernes.

Une initiative soutenue par les autorités allemandes

De son côté, Next2Sun est une référence sur le marché des panneaux solaires photovoltaïques bifaciaux. Protégées par des brevets, ses technologies ciblent les secteurs agricoles, publics, commerciaux et privés. Son projet de système agrivoltaïque est d’ailleurs soutenu par le ministère allemand en charge de l’environnement.

« Avec iSun, nous avons trouvé un partenaire qui, comme nous, veut accélérer la transition énergétique. Avec notre système agrivoltaïque bifacial vertical, nous pouvons apporter une contribution importante à cet égard, en particulier dans des régions telles que le nord-est des États-Unis. Le système vertical Next2Sun produit toujours de l’électricité lorsque les installations photovoltaïques conventionnelles en produisent moins », s’est félicité Heiko Hildebrandt, PDG de Next2Sun. Plus d’informations : next2sun.com. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .