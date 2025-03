Lenovo dévoile le « Yoga Solar », un étonnant PC portable équipé d’un panneau solaire

Le Mobile World Congress 2025 qui se tient actuellement à Barcelone, en Espagne, est un évènement incontournable pour les marques et les passionnés de technologies avant-gardistes. En marge de l’ouverture du salon organisé par la GSMA, Lenovo a levé le voile sur des appareils, plus précisément des ordinateurs portables, innovants qui ambitionnent de révolutionner le secteur de l’informatique. La marque met l’accent sur l’informatique pilotée par l’IA, la durabilité et l’adaptabilité modulaire. Elle vise ainsi une clientèle de plus en plus exigeante et consciente de la nécessité de réduire notre empreinte carbone pour lutter contre le réchauffement climatique.

Un PC portable équipé d’un panneau solaire

À commencer par le concept de PC solaire Lenovo Yoga Solar. Pensée principalement pour les utilisateurs nomades ayant besoin d’un ordinateur à la fois performant et durable, cette innovation « vise à combler le fossé entre la fonctionnalité et la conscience environnementale et représente la vision de Lenovo de parvenir à un avenir où l’énergie renouvelable et l’innovation sont intrinsèquement liées », explique la société dans un communiqué. En effet, Lenovo a prévu au dos du laptop un panneau solaire, composé de cellules entièrement noires, dont le rendement de conversion est de 24 %. L’appareil intègre une fonction baptisée Dynamic Solar Tracking qui permet de suivre la production du petit module photovoltaïque.

Favoriser l’utilisation de l’énergie solaire

On sait aussi que le Lenovo Yoga Solar est doté d’un système dénommé Solar-First Energy pour favoriser l’utilisation de l’énergie produite par le panneau solaire et réduire ainsi la dépendance au réseau. Bien sûr, cela contribue également à réduire la facture d’électricité. Selon l’entreprise, une exposition au Soleil d’environ 20 minutes offre suffisamment d’autonomie pour lire jusqu’à une heure de vidéo. Outre cette innovation, Lenovo a annoncé au MWC 2025 des ordinateurs portables dopés à l’IA afin d’améliorer la productivité et l’expérience utilisateur.

Un rendement énergétique supérieur

Les nouveaux ordinateurs portables Lenovo Yoga AI sont le fruit d’un partenariat avec Intel. La mise en œuvre de l’intelligence artificielle vise également à leur permettre de fonctionner de manière plus sûre. À noter que leur système d’alimentation est aussi géré par l’IA, assurant une efficacité énergétique particulièrement élevée. Par ailleurs, avec son nouveau concept ThinkBook doté d’une IA et qui porte le nom de code Flip, le fabricant cherche à repousser les limites de la technologie des écrans en proposant un design pliable vers l’extérieur.

Lorsqu’il est replié, l’appareil fait seulement 13 pouces. Cependant, une fois déployé, son écran pliable OLED atteint une diagonale de 18,1 pouces. Plus d’infos : news.lenovo.com. Ces ordinateurs portables de nouvelle génération intégrant ces fonctionnalités vous ont-ils conquis ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .