Vélo électrique : JackRabbit lance un chargeur solaire pour rouler sans limites (ou presque)

Plantons le décor ! Vous vous retrouvez en pleine nature, loin de toute prise électrique, et la batterie de votre vélo électrique est à plat. Au vu du chemin qu’il vous reste à parcourir, ce n’est pas de bon augure pour que vous soyez à l’heure pour le repas ! Vous allez vous faire enguirlander c’est certain ! No Panic ! JackRabbit, le spécialiste des micro-vélos électriques, a pensé à vous et lance un kit de recharge solaire ultra-compact, nous vous l’avions d’ailleurs présenté dans cet article. Si vous cherchez la solution idéale pour vos virées à vélo électrique, bien sûr, et que vous êtes fans de ce type d’accessoire, le JackRabbit est probablement pensé pour vous ! Embarquement immédiat pour la découverte.

Une recharge solaire à portée de main

Ce kit solaire innovant repose sur un panneau solaire pliable associé à un convertisseur de tension calibré à 42,0 V, soit la tension exacte requise par les batteries des vélos JackRabbit. Avec une puissance de 80 W, il permet de recharger une batterie de 151,2 Wh en environ trois heures, ce qui représente environ 16 km d’autonomie supplémentaire. Une autonomie modeste, mais précieuse lorsque l’on se trouve loin d’une source d’énergie traditionnelle et vous auriez été à l’heure pour le dîner ! En prime, ce kit intègre des ports USB-A et USB-C, permettant d’alimenter un smartphone ou d’autres accessoires électroniques. Un autre avantage ? Sa compacité. Facilement transportable, ce kit se glisse sans encombre dans un sac à dos ou une sacoche de vélo. Son panneau pliable le rend particulièrement commode pour les aventuriers en quête d’une solution légère et efficace pour prolonger leurs déplacements sans interruption.

Une solution pratique, mais pas pour tout le monde

Attention, JackRabbit prévient d’emblée que ce kit ne conviendra pas à ceux qui utilisent le vélo électrique pour se rendre au travail. En effet, les adeptes du vélotaf pourraient trouver la recharge trop longue et contraignante pour un usage quotidien. Trois heures de recharge pour 16 km d’autonomie ne sont peut-être pas suffisantes pour les trajets domicile-travail réguliers. Cependant, pour ceux qui partent en camping-car, en road trip ou en escapade nature, l’absence de dépendance à une prise électrique est un véritable atout. Imaginez-vous profiter du soleil, étendu sur la plage pendant que votre vélo se recharge sagement, prêt à vous seconder au retour ! De plus, ce kit peut également représenter une solution intéressante pour les adeptes du bikepacking, qui privilégient des équipements légers et autonomes pour leurs longues excursions.

Un tarif qui fait réfléchir

Le prix, quant à lui, pourrait refroidir vos ardeurs. En effet, il est proposé à 320 € (soit 349 $), et ce n’est pas donné quand même. Toutefois, le kit JackRabbit a l’avantage d’être prêt à l’emploi et parfaitement optimisé pour les batteries de la marque, évitant ainsi tout souci de compatibilité. Plus d’informations ici. Alors, gadget onéreux ou indispensable compagnon des baroudeurs ? Et vous, seriez-vous prêt à investir dans ce kit solaire pour vos aventures à vélo ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .