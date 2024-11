Intelligence Artificielle : l’invention du siècle sonnera-t-elle la fin du genre humain ?

Intelligence Artificielle : vingt-deux lettres qui fascinent et qui inquiètent ! Celui qui est considéré comme le « père » de l’IA s’appelle Alan Turing, mathématicien britannique qui dans un article daté de 1950, «Computing Machinery and Intelligence », publié dans la revue Mind. Dans cet article, il introduit le « Test de Turing », une méthode pour déterminer si une machine peut imiter l’intelligence humaine. Soixante-dix ans plus tard, Turing avait vu juste, et l’IA est partout, révolutionnant progressivement le monde et notre manière de « penser » ! Néanmoins, les plus grands experts du milieu s’inquiètent de l’influence néfaste de cette IA, qui pourrait fausser les données, et sonner la fin du genre humain. Décryptage !

Une lettre signée des plus grands qui inquiète !

Si vous n’avez pas lu cette lettre, intitulée Statement on AI risk of extinction, je vous conseille d’en prendre connaissance en la traduisant avec un logiciel d’IA ! Des figures emblématiques comme Demis Hassabis, PDG de Google DeepMind, et Sam Altman, à la tête d’OpenAI, concepteur de Chat GPT, ont signé cette lettre ! Cette dernière met en lumière un risque existentiel et appelle à traiter les dangers liés à l’IA comme une priorité mondiale, au même titre que les pandémies ou la guerre nucléaire. Pourquoi tant d’inquiétude alors que ces experts sont à l’origine d’outils IA puissants et internationalement reconnus ? Je vous explique tout !

Pourquoi l’IA pourrait représenter un grand danger pour l’Humanité ?

« Atténuer le risque d’extinction causée par l’IA devrait être une priorité mondiale ». Voici, en résumé, ce que demandent les signataires de cette lettre, parmi lesquels figurent aussi Geoffrey Hinton et Yoshua Bengio, lauréats du prestigieux prix Turing, ou encore Dario Amodei, PDG d’Anthropic. En 2023 déjà, Elon Musk désormais en fonction dans le futur gouvernement Trump, réclamait une pause dans le déploiement de technologies d’IA. Et, les menaces sont réelles, en voici quelques exemples [à ne pas suivre] :

Augmentation mondiale du chômage à cause d’une automatisation à outrance, pilotée par l’IA

Manipulation de l’information avec création de deepfakes et trucage d’élections

Risques sanitaires liés à des applications non maîtrisées

Danger de l’utilisation de l’IA dans le domaine militaire

Et, malheureusement, ces craintes ne sont pas sans fondement. Nous avons tous vu des vidéos truquées par l’IA, qui peuvent faire dire n’importe quoi à n’importe qui, devenir virales et mettre en péril la vie de la personne ou l’intégrité d’un pays. Les experts s’inquiètent, en réalité, des dérives possibles de l’IA qui nous amèneraient, nous, humains, à penser ou à interpréter les choses autrement.

Les experts en IA demandent une régulation d’URGENCE !

L’IA progresse rapidement, trop rapidement pour ces experts en la matière ! Sans contrôle humain, ils préviennent que l’IA pourrait justement devenir incontrôlable ! Pour eux, cette technologie doit absolument être rapidement encadrée et ne devrait pas tomber entre les mains de personnes malveillantes, car personne ne sait, à l’heure actuelle, jusqu’où l’IA pourrait aller ! Et vous ? Plutôt confiants sur l’avenir de l’IA ou en phase avec l’alerte des experts ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .