Moscou développe une Intelligence Artificielle pour prédire les crimes des tueurs en série

Lorsque je pense « tueurs en série », plusieurs noms me viennent à l’esprit : Guy Georges, Michel Fourniret, ou encore Patrice Alègre pour les Français. Ces noms rappellent les horreurs commises, mais ils me fascinent d’un point de vue psychologique ! Fan de romans policiers et de séries liées à ces tueurs en série comme cet étrange Dexter, mon préféré, je ne suis cependant pas hybristophile, je ne porte pas d’amour à ces monstres. Je m’interroge plutôt sur ce qui les incite à commettre ses crimes. Pulsions ? Guerre hormonale intérieure avec un mauvais taux de sérotonine, qui selon le site erudit.org serait responsable d’un trop-plein de violence qui doit s’exprimer ? Impossible de le savoir sauf si l’invention développée par le MIET (l’Institut de technologie électronique) de Moscou venait à fonctionner ! Des chercheurs russes ont, en effet, imaginé une nouvelle forme d’IA, fondée sur des affaires criminelles résolues pour créer des prévisions. Quelle est cette invention qui pourrait révolutionner le monde ? Décryptage.

Une Intelligence Artificielle qui « prédit l’avenir »

L’IA développée par les chercheurs de Moscou serait capable, non pas de reconnaître un tueur en série (dommage) mais de prédire les lieux et les heures auxquels des crimes pourraient être commis par des tueurs en série. La base de données, que l’on appelle aussi réseau neuronal, a été alimentée par des critères précis d’affaires criminelles résolus, au nombre de 200. Cette IA en est encore à ses balbutiements, le directeur de l’Institut, précise, en effet, que « les spécifications techniques sont en cours d’élaboration et que certains éléments individuels sont actuellement testés ». Il est fort probable que les données du « Monstre de Roskov », classé parmi les plus grands criminels et maniaques du siècle, aient été incluses dans ces données. L’homme exécuté d’une balle dans la tête en 1994, en Russie, a tué 52 victimes connues entre 1978 et 1990 !

Des caractéristiques médico-légales redondantes

Bien entendu, les chercheurs russes doivent collaborer avec les forces de l’ordre pour enrichir leur réseau neuronal. À priori, l’équipe est en contact avec la commission d’enquête, la Cour suprême et d’autres organes pour obtenir un accès complet aux archives. Et, c’est déjà une prouesse lorsque l’on connaît le côté « très fermé » de la Russie. Prenons un exemple simple pour comprendre comment fonctionne cette IA. Dans les dossiers résolus fournis par les autorités russes, il s’avère que 95 % des crimes de la plupart des tueurs en série, se déroulent en phase décroissante de la Lune. Un indice qui encouragera, plus tard, les forces de l’ordre à être plus vigilants sur ces périodes lunaires. L’IA peut aussi analyser, les moyens de transport utilisés par les sérial killers, ou les lieux dans lesquels les victimes sont retrouvées, etc. En tout, mais sans que l’on en sache davantage, les développeurs russes auraient identifié 35 critères médico-légaux différents sur les 200 affaires étudiées.

Une technologie inspirée du film Minority Report ?

Si vous aimez les films de science-fiction, vous pouvez vous interroger sur le fait que l’inspiration des chercheurs russes viennent d’un film américain, Minority Report. C’est à ce film que me fait penser cette IA, mais des Russes qui s’inspirent des Américains, je suis moins certaine, ou alors, ils ne l’ébruiteront pas trop ! Dans ce film, nous sommes en 2054, une IA appelée « Précrime » utilise trois voyants capables de prédire les crimes avant qu’ils ne se produisent. Grâce à leurs visions, la police peut intervenir et arrêter les criminels avant qu’ils ne commettent l’acte. Tom Cruise qui incarne John Anderton, un agent qui fait partie de cette unité spéciale, arrête donc les criminels avant même qu’ils ne soient passés à l’acte.

Difficile, par conséquent, de dire si l'acte aurait été réellement commis. Une IA qui prédit les crimes serait-elle une révolution et un Bien pour la Planète, ou une nouvelle forme de privation de Libertés en accusant des criminels qui n'ont pas encore commis leurs exactions ?