Un chercheur veut imposer la prise de ce complément alimentaire pour réduire l’agressivité de 30 %

Aujourd’hui, nous avons l’impression que la violence est devenue une sorte de normalité. Quotidiennement, dans tous les médias, des faits de violence ou d’ultra violence sont relatés. Les crimes semblent de plus en plus horribles, et toujours plus fréquents. D’ailleurs, le dernier rapport du ministère de l’Intérieur évoque, en 2023, une augmentation des faits de violence de 7 % ! Dans le film Equilibrium (2022), les habitants de Libria doivent prendre du Prozium, une sorte de « complément alimentaire » qui supprime les émotions, et par conséquent, les violences. Cette drogue, obligatoire dans ce film de science-fiction, rend les personnes « plus heureuses » et plus productives ! Et, si cette ultra violence venait de notre alimentation, ou plutôt d’un aliment que nous devrions consommer en plus grande quantité ? Des chercheurs suggèrent qu’un certain complément alimentaire pourrait réduire l’agressivité de 30 %. Quel est-il ? Je vous invite à le découvrir !

Les compléments alimentaires

J’ai seulement 23 ans, et je n’ai jamais connu ce complément alimentaire dont me parlent souvent mes grands-parents. Apparemment, lorsqu’ils étaient enfants, dans les années 1950, leurs parents les obligeaient à avaler un aliment absolument répugnant : l’huile de foie de morue ! Je n’ai jamais eu l’occasion de goûter, mais parfois de sentir, car mon grand-père mangeait encore du foie de morue, il y a quelques années. Ainsi, j’ai de la chance d’être née en 2001, le foie de morue n’était plus d’actualité ! Néanmoins, il se pourrait que les anciens, comme souvent, avaient trouvé le « remède » pour fortifier leurs enfants, avec une conséquence ignorée : réduire l’agressivité ! L’étude dont je vais vous parler suggère que les compléments alimentaires à base d’Oméga-3 réduiraient l’agressivité, quel que soit l’âge ou le sexe ! Et, le foie de morue contient 2 664 mg d’Oméga-3 par cuillère, l’un des produits les plus concentrés avec les épinards ou les brocolis !

Plus d’Oméga 3 = moins de violence ?

Cette étude provient des chercheurs de l’Université de Pennsylvanie, et a été publiée dans la revue sciencedirect.com. Les chercheurs, si leurs hypothèses se vérifiaient, souhaiteraient imposer la supplémentation en Oméga-3 dans l’un des univers le plus violent du pays : le milieu carcéral. Adrian Raine, neurocriminologue de Penn et auteur principal et correspondant de l’étude, exprime ainsi son ambition : « je pense que le moment est venu de mettre en œuvre une supplémentation en oméga-3 pour réduire l’agressivité, que le cadre soit la communauté, la clinique ou le système de justice pénale ».

Certes, les Oméga-3 ne seraient pas une solution miracle, mais sur la base des connaissances qu’ils ont obtenues, cela pourrait permettre de réduire l’agressivité. Une autre étude datant de 2001, et menée par le Dr Joseph Hibbeln avait mis en évidence, la corrélation entre la consommation en grandes quantités de poissons et des taux d’homicides plus faibles. Dans cette étude menée sur des prisonniers britanniques, les chercheurs avaient constaté que les détenus recevant des Oméga-3 en supplément, étaient moins agressifs que ceux qui n’en recevaient pas.

Quels sont les premiers résultats de cette étude américaine ?

Les chercheurs ont effectué 29 essais contrôlés randomisés mesurant explicitement l’agressivité chez les personnes ayant reçu des suppléments d’oméga-3. Ils ont analysé plusieurs comportements : agressivité, colère, hostilité, violence, etc. Et, selon leurs premières constatations, les effets des Oméga-3 auraient été quasiment immédiats avec une réduction de 30 % de l’agressivité sans distinction d’âge ou de sexe ! L’huile de foie de morue sera-t-il bientôt de retour au petit-déjeuner ? Si cela pouvait réduire la violence, et par conséquent l’insécurité constante, je ne serais pas contre ! Et, vous ? Vos parents vous ont-ils imposé de l’huile de foie de morue, chaque jour de votre enfance ? Plus d’informations : penntoday.upenn.edu. Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .