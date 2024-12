Vous êtes une personne bordélique ? C’est un signe d’intelligence, affirme la science

Lorsque j’étais plus jeune, j’étais ce que l’on appelle une personne « bordélique ». Je me souviens du temps où ma mère était au bord de la crise de nerfs lorsqu’elle ouvrait la porte de ma chambre. Des livres en pagaille, des magazines, des fringues, des dessins et autres joyeusetés. J’ignore si c’est un don, mais c’est, en revanche, un « héritage » que j’ai transmis à mon fils qui dessine et créé dans un bordel sans nom ! Je vous l’accorde, le désordre n’est pas des plus agréables à regarder, et certains peuvent même être atteints du Syndrome de Diogène, ils accumulent tout et surtout n’importe quoi. Dans le cas de mon fils, nous n’en sommes pas là et plusieurs études révèlent que le désordre serait en réalité un signe d’intelligence ! Décryptage.

Comment percevons-nous le désordre ?

Encore une fois, je me souviens de mes années lycées, moi en littéraire, ma meilleure amie en scientifique ! Moi, la bordélique, elle la maniaque, un constat qui nous laissait penser que les littéraires ont besoin de désordre pour s’exprimer quand les scientifiques ont besoin d’ordre pour réfléchir ! Dans nos cultures, le désordre est souvent perçu comme un signe de paresse, de manque d’organisation, mais je peux vous assurer que c’est absolument faux. Ainsi, quand je prends la peine de classer mes papiers minutieusement, vous pouvez être certain que je ne retrouve jamais celui que je cherche au moment auquel j’en ai besoin. En revanche, tous entassés dans un tiroir spécial « papiers reçus », je mets la main dessus en moins de trois minutes ! Comme nous l’entendons fréquemment, les personnes dans mon cas, vivent dans « un bordel organisé ». Cela peut déranger les autres, mais l’essentiel n’est-il pas de retrouver ses petits et de pouvoir bosser comme nous l’entendons ?

Une étude américaine qui devrait plaire aux bordéliques !

L’étude intitulée « Physical Order Produces Healthy Choices, Generosity, and Conventionality, Whereas Disorder Produces Creativity » explore comment l’ordre et le désordre dans l’environnement physique influencent les comportements humains. Les chercheurs ont mené trois expériences pour examiner ces effets. Dans la première expérience, les participants placés dans une pièce ordonnée ont montré une tendance à choisir des collations saines et à faire des dons plus généreux, par rapport à ceux dans une pièce désordonnée. La seconde expérience a révélé que les participants dans un environnement désordonné faisaient preuve de plus de créativité que ceux dans un cadre ordonné. Enfin, la troisième expérience a démontré que les individus dans une pièce ordonnée préféraient des options étiquetées comme « classiques », tandis que ceux dans une pièce désordonnée optaient pour des choix qualifiés de « nouveaux ».

Que révélerait cette étude scientifique ?

En réalité, le résultat n’est pas manichéen ! Ce n’est pas, ou bien ou mal, mais l’ordre et le désordre ne sont pas facteurs des mêmes dispositions. Ainsi, l’étude suggère que les environnements très ordonnés encouragent des comportements conformes aux normes sociales. De plus, les personnes ordonnées pourraient faire des choix plus sains en termes d’alimentation et seraient aussi plus généreux. Pour les personnes désordonnées, les résultats suggèrent qu’ils seraient beaucoup plus imaginatifs et créatifs.

Par conséquent, les personnes désordonnées auraient un niveau d’intelligence plus élevé et un QI supérieur, car ils sauraient travailler et être productifs même dans un désordre ambiant. Je vous laisse juger de ces résultats ! Et, vous ? Plutôt du genre rien ne dépasse ou plutôt bordélique ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .