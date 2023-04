Une étude scientifique affirme que « les bordéliques » seraient plus intelligents et créatifs que la moyenne

L’ordre physique produit des choix sains, de la générosité et de la conventionnalité, tandis que le désordre produit de la créativité, c’est ce qu’affirme une psychologue américaine, Kathleen Vohs. En d’autres termes, si l’on vous a parfois accusé d’être bordélique, vous seriez donc du genre « créatif » ! Scientifiquement, une personne bordélique se définit comme une personne qui a tendance à être désordonnée et qui peine à maintenir un environnement propre et organisé. On peut accumuler des objets, voire des déchets, empiler, entasser, etc. Certaines personnes bordéliques peuvent présenter certains troubles du comportement, comme un syndrome de Diogène ou des troubles du déficit de l’attention (TDAH), mais ce n’est pas une généralité. La plupart des bordéliques seraient alors brillants et créatifs, et le désordre ne serait finalement pas un défaut, mais plutôt une qualité. N’avez-vous jamais entendu parler de « bordel organisé » ? Amis bordéliques, cet article va soulager votre conscience.

Bordéliques oui, mais organisés !

Vous est-il arrivé de visiter la maison d’un artiste, d’un écrivain ou d’un journaliste ? Souvent, ces personnes vivent entourées de papier, de stylos, de pinceaux, de livres, tous « soigneusement » entassés sur une table ou un bureau. Et si ces personnes ne « rangent pas », ce serait par manque de temps, ou plutôt à cause du temps que leur cerveau met à réfléchir. En d’autres termes, elles seraient tellement obnubilées par la recherche du bon mot ou de la bonne couleur, qu’elles n’auraient pas le temps de ranger. Si vous êtes du genre bordélique, votre cerveau est habitué à une certaine conception du rangement, mais si vous rangez tout impeccablement, vous ne retrouvez plus rien. Tous les bordéliques ont déjà fait, un jour, cette drôle d’expérience !

Les bordéliques sont des « esprits libres »

Dans l’étude menée par cette psychologue, trois expériences ont été réalisées pour savoir si les personnes ordonnées sont plus conventionnelles que les désordonnées. L’idée était aussi de savoir si l’ordre ou le désordre menait à des choix différents. Les participants ont été confrontés à une pièce parfaitement rangée, et une autre parfaitement désordonnée. Puis, il leur a été proposé diverses collations. Les résultats ont montré que les participants intégrés dans la salle rangée avaient tendance à se diriger vers des mets plus sains, que dans la pièce désordonnée. Ils ont aussi montré que les individus « ordonnés » se dirigeaient davantage vers des valeurs sûres et traditionnelles que vers de nouveaux produits. En d’autres termes, une femme ou un homme méticuleux serait beaucoup plus cartésien par rapport à un autre qui préfère le désordre. Une étude scientifique n’est pas réellement nécessaire pour affirmer cela, non ?

Les bordéliques plus intelligents ?

Nous allons nous attirer les foudres de ceux chez qui rien ne dépasse, mais la même étude explique les personnes bordéliques sont plus intelligentes que la moyenne ! En effet, leur activité cérébrale est si intense, à la recherche de nouvelles idées, de nouveaux sujets, que leur cerveau est plus entraîné qu’un mordu du rangement. Avoir un cerveau en constante ébullition prend du temps, que l’on n’a pas forcément pour ranger. Finalement, que vous soyez bordélique ou organisé, peu importe, le principal n’est-il pas de retrouver ses « petits » et de se sentir bien ? Quant à ceux qui verront d’un mauvais œil votre côté désordonné, vous pouvez toujours leur indiquer où est rangé l’aspirateur, le balai ou le chiffon à poussière ?