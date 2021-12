Peu d’entre nous le savent mais l’écriture pourrait en dire long sur notre personnalité. En effet, celle-ci serait capable de révéler notre niveau d’intelligence. Nous sommes tous très étonnés lorsque nous observons l’écriture de notre médecin par exemple, souvent difficile à déchiffrer.

Les écritures peu ou pas lisibles sont souvent celles qui sont le plus moquées, surtout quand on est petit; cela peut être à l’origine de véritables complexes. Et si cette écriture montrerait une certaine intelligence ? C’est en tout cas ce que dit la science !

Une étude à l’origine de ce constat

Il se pourrait bien que nous en ayons fini avec les moqueries et les préjugés sur les mauvaises écritures. Des scientifiques de l’université de Yale ont procédé aux analyses des écritures de différents enfants. Les données recueillies par les scientifiques ont ensuite été croisées avec le niveau scolaire des élèves. Pour chacun d’eux, leurs résultats scolaires du primaire à l’université ont été analysés.

Et ces analyses ont permis d’en arriver au constat suivant: selon les scientifiques, il existerait réellement un lien entre l’intelligence et la qualité de l’écriture, qui serait seulement calligraphique et non orthographique, ce qui veut dire que seule la forme des lettres est prise en compte dans cette étude.

Mais quelle serait la raison de cette relation entre l’écriture et l’intelligence ?

Les résultats de cette étude montrent bien que l’intelligence et l’écriture sont liées. En effet, les enfants ayant lamoins lisible des écritures se révélaient être les plus intelligents des participants. Une raison simple explique cette étonnante relation.

Les personnes intelligentes possèderaient une plus grande agilité mentale que les personnes qui le sont moins. Lorsque vous possédez ce type de mode de pensées, les idées se bousculent dans votre tête, à tel point que votre main n’est pas capable de suivre le rythme. Vous avez donc tendance à avoir une moins belle écriture. Vous privilégiez la quantité plutôt que la qualité. En écrivant beaucoup et vite, vous écrivez donc mal.

Une relation cependant contredite par d’autres experts

Néanmoins, certains scientifiques contredisent cette relation entre l’intelligence et l’écriture. En effet, selon ces scientifiques, d’autres facteurs entrent en jeu, comme l’habileté ou encore la pratique.

D’autres relations peuvent également être établies, notamment avec la vitesse d’écriture, un plus grand développement des domaines du langage ainsi que la vision. Ce qui veut dire qu’une personne qui écrit plus rapidement que les autres seraient également plus intelligente que les personnes écrivant lentement.

L’étude de l’Université de Yale n’est donc pas à prendre au pied de la lettre. L’intelligence d’un individu ainsi que sa capacité à écrire plus ou moins bien se révèlent grâce à plusieurs facteurs…