Lorsque vous entrez chez une personne, la première chose que vous voyez, c’est l’état de la pièce dans laquelle la personne vous accueille. Si la pièce est immaculée, rangée au cordeau, vous aurez l’image de quelqu’un d’ordonné et de « propre ». À l’inverse, si la pièce est sens dessus dessous, l’image renvoyée sera celle d’une personne bordélique, et par extension sale ! Or, tous les bordéliques ne sont pas des personnes à l’hygiène douteuse, ils ont juste une manière de fonctionner non conventionnelle. D’ailleurs, lorsqu’un bordélique se met à ranger, généralement, il ne retrouve plus ses petits. Plusieurs études scientifiques affirment même que les gens bordéliques seraient plus intelligents, et plus créatifs que les autres. Déculpabilisation des bordéliques en approche… C’est parti.

Pourquoi le « bordel » renvoie une mauvaise image ?

Dans l’inconscient collectif, une maison doit parfaitement être rangée, pour que celle-ci soit accueillante. Un bureau doit être ordonné pour que l’on puisse sereinement y travailler. Dans les armoires, le linge doit être empilé, et parfaitement aligné. Chez un bordélique, le bureau est rempli de papiers, de cahiers, de fiches en tous genres, l’armoire ressemble à un tas de linge, et les meubles font fréquemment office de vide-poches permanents. Cette manière de ranger bien connue des bordéliques serait, en réalité, le signe d’un esprit ouvert, plutôt tolérant, intelligent et créatif. Ce qui veut donc dire que les maniaques auraient l’esprit aussi étriqué que leurs intérieurs ?

Que dit l’étude scientifique au sujet des bordéliques ?

« Les environnements en désordre peuvent inspirer à sortir des sentiers battus, ce qui peut amener une personne à voir les choses d’un nouvel œil. En revanche, les environnements qui sont en ordre, inspirent les gens à penser de façon plus traditionnelle et conservatrice », explique Kathleen Vohs, responsable de cette étude américaine. Pour elle, les personnes bordéliques disposeraient d’un quotient intellectuel supérieur à la moyenne. Nous en connaissons quelques-uns qui doivent donc être parmi les plus intelligents du monde !

Comment cette étude a-t-elle été réalisée ?

Trois expériences ont été menées sur des volontaires afin de tester de nouvelles hypothèses qui prouveraient que l’ordre ou le désordre pouvaient influencer notre manière de penser, ou de créer.

Expérience n° 1 : la première étude a révélé que, comparés aux participants dans une pièce désordonnée, ceux évoluant dans une pièce ordonnée optaient davantage pour des collations plus saines et faisaient des dons plus généreux d’argent.

Expérience n° 2 : les résultats de la seconde étude ont indiqué que les participants placés dans une pièce en désordre ont démontré une créativité accrue par rapport à ceux évoluant dans une pièce bien rangée.

Expérience n° 3 : les participants dans une pièce ordonnée montraient une préférence pour une option qualifiée de classique, tandis que ceux évoluant dans une pièce en désordre montraient une préférence pour une option qualifiée de nouvelle.

Bien entendu, cette étude n'est pas une vérité. Certains bordéliques confirmés souffrent du syndrome de Diogène, une maladie mentale qui incite à tout conserver, ne jamais rien jeter, et ne jamais ranger. En attendant, si votre mère débarque à l'improviste et trouve que votre appartement est en désordre, assumez ! Et, remerciez-la d'avoir fait de vous une personne intelligente et créative ! Que pensez-vous de cette étude ? Êtes-vous plutôt maniaque ou plutôt bordélique ?