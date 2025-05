Quelles sont les 12 races de chiens les plus intelligentes, avec le plus gros QI ?

La question de l’intelligence canine a longtemps opposé maîtres gagas, vétérinaires rigoureux et scientifiques curieux. Depuis les célèbres travaux de Stanley Coren jusqu’à la vaste étude finlandaise de 2022, les chercheurs n’ont cessé d’analyser au plus près les capacités cognitives de nos compagnons à quatre pattes. Et, autant le dire tout de suite : non, tous les chiens ne réfléchissent pas de la même manière. Ce qui ne veut pas dire qu’ils ne sont pas intelligents ! C’est un peu comme les humains, ils n’ont pas tous les mêmes attraits, et par conséquent, la même intelligence. Certains lisent nos gestes comme des livres ouverts, d’autres préfèrent l’autonomie au regard approbateur. Alors, quelles seraient les 12 races de chien parmi les plus intelligentes, selon la science ? Éléments de réponses dans cet article, car la science n’a pas toujours raison en matière de sentiments !

Border Collie : le surdoué qui comprend tout… même trop

Selon l’étude finlandaise citée, en introduction, Chaser, une Border Collie américaine, connaissait plus de 1 000 mots. Une véritable légende dans le monde canin. Mais, au quotidien, cette race reste surtout connue pour son obsession du travail bien fait. Que ce soit un troupeau à rassembler ou un jeu de balle à répétition, le Border Collie ne lâche jamais l’affaire. Selon l’étude finlandaise, il surclasse tous les autres dans les tests de comportement inhibiteur et de lecture des gestes humains. En clair ? Si vous le pointez du doigt, il comprend. Mais, attention : il exige aussi un maître à la hauteur… car l’ennui est son pire ennemi. Il pourrait donc bien devenir un chien destructeur, comme Kira, que nous citions dans cet article.

Caniche : l’intello qui aime faire le show

On l’imagine en chien de salon, tout frisé, fraîchement toiletté, mais le Poodle, ou Caniche, est surtout l’un des cerveaux les plus affûtés du règne canin. Doué pour les tours complexes, capable d’apprendre des mots, des gestes et même des chorégraphies, il brille dans tous les domaines de l’intelligence de travail. Les chercheurs l’ont placé dans le peloton de tête dans les tests sociaux et d’inhibition. Seul bémol : il a besoin de compagnie, de défis, et surtout, d’un public. Parce que faire le clown tout seul, sans public, ce n’est pas sa tasse de croquettes !

Berger Allemand : l’élève appliqué… mais indépendant

Souvent associé aux forces de l’ordre ou à la sécurité, le Berger Allemand est un chien de discernement et de mission. On pense fréquemment qu’il est le plus intelligent des chiens, et il a de nombreuses capacités cognitives. Ainsi, il apprend vite, s’implique dans tout ce qu’il fait, et ne recule devant rien pour protéger son foyer. Mais, attention, selon l’étude finlandaise, il est aussi un peu plus autonome et moins persévérant dans les tâches non dirigées. C’est-à-dire qu’en l’absence d’ordres clairs, il peut décrocher. Bref : donnez-lui une mission, et il l’exécutera. Laissez-le trop de liberté, et il agira à sa manière… ce qui n’est pas toujours celle du maître !

Golden Retriever : l’émotif à la mémoire de champion

Gentil, doux, affectueux… et incroyablement performant dès qu’il s’agit d’interagir avec un humain. Le Golden Retriever est la crème de la crème des chiens de compagnie et il est, la plupart du temps, en tête du classement des chiens préférés. Il comprend les intentions, suit les gestes, et garde un calme olympien dans la plupart des situations. Il a brillé dans les tests de sociabilité et de communication non verbale, mais s’en sort un peu moins bien dès qu’il faut résoudre une énigme seul. En gros : tant que vous êtes dans les parages, il assure. Laissez-le seul avec un casse-tête, et il attendra que ça passe. Son gros défaut : la gourmandise, il est insatiable !

Doberman : le stratège au cœur tendre

Derrière sa stature imposante, le Doberman Pinscher cache un cœur sensible. Intelligent, très protecteur, il est aussi étonnamment réactif aux émotions de ses proches. L’étude le classe parmi les chiens les plus rapides dans les tests de résolution spatiale, et il se débrouille très bien pour contourner les obstacles. Sa prudence naturelle vis-à-vis des inconnus ne l’empêche pas d’être un excellent chien familial… à condition de lui proposer une éducation juste et cohérente. Parce que le Doberman, quand il boude, ce n’est pas pour faire semblant ! Ce chien est souvent victime de mauvaise réputation, et a besoin d’une éducation correcte. Attention tout de même : il est ultra-protecteur (peut-être même un peu trop) avec le foyer dont il est le gardien sans concession.

Shetland Sheepdog : l’analyste discret

Peu démonstratif au premier abord, le Berger des Shetlands a pourtant bluffé les scientifiques. Dans le test du cylindre transparent, où il fallait détourner son impulsion pour atteindre une friandise, il a fait preuve d’une inhibition remarquable. Ce petit chien de berger sait observer, réfléchir, puis agir. Il n’est pas du genre à foncer dans le tas, mais préfère analyser la situation avant de se lancer. Un vrai profil de stratège miniature souvent sous-estimé à cause de son allure de peluche. Mais, attention : il n’aime pas la solitude !

Labrador Retriever : l’ami fidèle, un peu trop gentil

Star des familles, roi des plages, et guide pour personnes non voyantes, le Labrador excelle dans l’intelligence sociale. Il comprend les gestes, suit les regards, et est capable de s’adapter rapidement à un nouvel environnement. L’étude finlandaise confirme qu’il fait partie des chiens les plus humains dans leurs interactions. Néanmoins, ne comptez pas sur lui pour résoudre des énigmes complexes en solo : il préfère la coopération au défi solitaire. Et, puis bon, pourquoi contourner une barrière quand il suffit de vous regarder pour que vous fassiez le tour à sa place ? Mon père avait un labrador, et je me souviens qu’il était quand même sacrément fainéant !

Papillon : petit gabarit, gros cerveau

Ne vous fiez pas à sa taille ni à ses grandes oreilles de fée : le Papillon est un champion de l’apprentissage. Dans les tests d’adaptation à la nouveauté, il s’en est très bien sorti. Ce petit chien dynamique, très en phase avec les humains, combine vivacité mentale et curiosité naturelle. Il excelle dans les exercices de mémoire, aime relever de nouveaux défis, et peut même participer à des parcours d’agilité. Bref, un cerveau dans un corps mini, qui n’a rien à envier aux gros molosses. D’ailleurs, il peut lui arriver de se prendre pour un molosse, même s’il est moins à craindre qu’un Rottweiler !

Rottweiler : un sage sous ses muscles

Souvent mal jugé à cause de sa stature imposante, le Rottweiler est en réalité un chien réfléchi et posé. Dans les tests de persistance et de contrôle émotionnel, il s’est montré étonnamment régulé. Il n’agit pas dans la précipitation, mais analyse la situation avant d’intervenir. Avec un bon encadrement, il peut se révéler très coopératif, et même affectueux. C’est un chien à l’intelligence calme et lucide, qui ne fait rien au hasard, mais attend le bon moment. Oui, un gros nounours… mais avec un QI.

Australian Cattle Dog : l’autodidacte débrouillard

Descendant du dingo et de races anglaises de troupeau, l’Australian Cattle Dog a hérité d’un tempérament aussi rusé qu’endurant. Il n’est pas très présent en France, je ne pense pas en avoir déjà croisé. L’étude finlandaise le classe parmi les chiens les plus indépendants et déterminés dans les tests sans consigne. Il sait prendre des initiatives, contourner un problème, et ne lâche rien sans avoir tout essayé. Ce n’est pas un chien à flatteries : il préfère agir par logique que pour plaire. Bref, un profil très pratique… mais qui n’aime pas être contredit sans argument valable !

Chien croisé : la surprise génétique

Souvent écartés des classements, les chiens croisés ont pourtant montré dans l’étude qu’ils n’avaient rien à envier aux autres. Certains ont même obtenu les meilleurs scores en matière d’adaptation et de résolution spontanée de problèmes. Moins « formatés » par une sélection artificielle, ils peuvent faire preuve d’une souplesse cognitive étonnante. Alors non, ils ne brillent pas tous, mais certains brillent plus fort que prévu. Une belle revanche pour tous les toutous « non conformes » qui savent, eux aussi, faire preuve d’un sacré flair mental. Pour ma part, j’ai souvent eu des chiens croisés, que l’on appelle vulgairement bâtards… Et, j’ai fait un constat dont je vous parle ensuite : ils étaient tous hypers intelligents, mais surtout plus robustes et résistants que des chiens d’élevage, que j’ai eu aussi par le passé !

Berger belge malinois : le tout-terrain survolté

Utilisé par la police, l’armée, les équipes cynophiles… le Malinois est un athlète complet. Il apprend vite, comprend vite, réagit vite. Et parfois trop. Dans les tests, il a montré d’excellentes capacités de réflexion sociale et de contrôle, mais également une tendance à s’emballer si la situation devient trop excitante. Il excelle dans les missions de terrain, mais a besoin d’un cadre strict et bienveillant pour ne pas partir en freestyle. Bref : un cerveau de génie dans un corps de sprinteur, qui a parfois du mal à lever le pied. Les malinois m’impressionnent, j’ai du mal à leur faire confiance, je le reconnais, néanmoins les maîtres disent tous de leurs chiens que ce sont des crèmes. À condition de ne jamais les laisser prendre la domination sur leurs maîtres !

Idann, mon braque ariégeois : le sage au regard qui devine tout

Il n’est dans aucun classement, sa race ne fait pas la une des magazines canins, et pourtant… Idann, mon braque ariégeois de 12 ans, est un modèle d’intelligence tranquille. Adopté à la SPA, j’ai pour habitude de l’appeler « mon double » ! Où que je sois, il est… Quoi que je fasse, il me suit du regard ou physiquement, et même aux toilettes ! Un regard, un geste, une intention à peine formulée : il comprend tout, absolument tout, sans qu’un mot ne soit nécessaire. D’accord, c’est un chien de chasse, à l’ancienne, une race rustique et peu à la mode. Mais moi, je vous le dis : s’il existait un test de télépathie émotionnelle, il serait premier. Il ne cherche pas à impressionner, il agit juste, toujours. Jamais il n’aboie, sauf quand il détecte un danger imminent, c’est dans sa Nature, car il n’a jamais vu un éducateur ! Et au fond, je suis convaincue d’une chose : tous les chiens naissent intelligents. Ce sont nos choix, notre patience ou nos incohérences qui en font des génies… ou des abrutis. Et Idann, lui, a su garder tout son bon sens, malgré moi.

Ce qu’il faut retenir sur l’intelligence des chiens

Il existe plusieurs formes d’intelligence : sociale, spatiale, inhibitrice, adaptative…

Un chien peut être brillant en communication, mais moins doué pour résoudre un casse-tête.

Les performances dépendent aussi de l’éducation, du mode de vie et du lien avec son maître.

et du lien avec son maître. Certaines races brillent en compréhension humaine, d’autres en autonomie ou en persévérance.

Et parfois, les plus discrets ou oubliés des classements (comme Idann ❤️) nous étonnent le plus !

L’intelligence des chiens dépend de l’éducation qu’ils reçoivent et de l’attitude de leurs maîtres ! Ne dit-on pas qu’un chien ressemble à son maître et vice-versa ?

Ce que l’étude finlandaise nous apprend

Cette recherche de 2022, menée sur 1 002 chiens de 13 races, a mis en lumière des différences cognitives réelles entre races, mais pas forcément là où on les attendait. Les tests de mémoire ou de raisonnement logique ne montraient aucune distinction significative, alors que ceux portant sur la compréhension des gestes humains, la résolution spatiale ou le contrôle de soi faisaient ressortir des écarts marqués. En clair : un chien peut être très intelligent sans savoir résister à une friandise… ou inversement ! Et c’est bien ça, la richesse de la cognition canine : elle ne se mesure pas en un seul chiffre, mais se décline en profils très différents, façonnés par la sélection, l’environnement et le vécu individuel.

Et vous, votre chien fait-il preuve d’intelligence… ou de créativité très personnelle ? Ce sujet m’a beaucoup inspirée, et j’aurai encore tant de choses à dire sur la relation que je possède avec mes chiens ! Et vous ? Quelle est la race de votre chien ? Comment révèle-t-il son intelligence ? Racontez-moi, je suis curieuse ! Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .