Roam 350, l’invention d’une laisse de chien « virtuelle » d’une portée de 229 mètres

Si vous êtes les maîtres d’un chien peu obéissant, comme c’est le cas de l’un des miens, vous connaissez les problèmes de laisses emmêlées ! Personnellement, je connais cela par cœur, et c’est souvent très pénible. Mon chien tire, s’emmêle, et s’enroule parfois autour de moi, mais il m’est impossible de le lâcher dans la nature ! Malgré ses 11 ans au compteur, il est fougueux et un peu fugueur, il est donc toujours tenu en laisse ou en longe sur la plage par exemple. Cet été, il s’est emmêlé autour de poteaux, et autour de moi aussi, l’occasion d’une chute mémorable d’ailleurs ! J’ai découvert une invention qui pourrait résoudre mon problème, baptisée Roam 350, une laisse virtuelle conçue par la start-up Heel. Mais, qu’est-ce donc que cette laisse virtuelle ? Et, comment pourrait-elle sauver vos promenades ? Je vous explique tout.

Une laisse virtuelle ? Vraiment ?

Hell affirme que la Roam 350 est la première laisse virtuelle au monde. Concrètement, le chien porte un collier, et vous, une télécommande. Il n’existe pas de laisse physique entre votre chien et vous. En réalité, grâce à la technologie sans fil brevetée « Autoprox », intégrée au collier de votre chien et contrôlée via une télécommande que vous portez, vous pouvez ajuster la longueur de la « laisse virtuelle » Heel, de 3 à 229 mètres. Si votre chien dépasse la distance que vous avez prédéfinie, le collier émettra un signal d’avertissement pour lui indiquer qu’il s’est trop éloigné. Si votre chien ne réagit pas à cet avertissement, une correction sera appliquée pour l’encourager à revenir à la distance autorisée. Cela me rappelle vaguement le principe d’un collier de dressage, non ?

Quelles sont les corrections reçues par le chien ?

Attention, ce qui va suivre, pourrait heurter certaines personnes. Lorsque le chien s’éloigne de la distance autorisée, le collier émet d’abord une vibration. S’il ne répond pas la vibration, et qu’il continue de s’éloigner, le collier émet alors une petite décharge électrique. Une technique déjà utilisée par les colliers de dressage. Je dirai que cette laisse virtuelle, est une aide au dressage d’un chiot, mais que la décharge statique ne sera utilisée que sur un court laps de temps. Néanmoins, attention, en France, les députés ont voté, en janvier 2023, une loi interdisant l’utilisation de colliers dits coercitifs. Cette loi concerne donc les colliers électriques, cependant également les colliers étrangleurs ou encore les colliers à pointe pour empêcher les chiens de tirer sur la laisse.

Et, si vous avez plusieurs chiens ?

Je suis aussi dans ce cas, j’ai trois loulous à la maison, et les promenades sont parfois compliquées, avec trois laisses, et trois chiens un peu dissipés ! La laisse Roam 350 permet de « diriger », trois colliers simultanément, avec une seule télécommande. Cette dernière dispose d’ailleurs d’un retour haptique pour alerter le propriétaire en cas de dépassement de la distance autorisée. Enfin, sachez que le système fonctionne sans besoin de signaux cellulaires, GPS ou Wi-Fi, mais simplement avec une batterie autonome de quatre heures par jour. Son prix ? Eh bien, c’est peut-être son principal inconvénient, car il faut compter 399 $ soit 363 € pour vous offrir cette tranquillité d’esprit ! Pour en savoir plus sur cette « laisse virtuelle », rendez-vous sur le site officiel : heel.dog. Et, vous ? Comment se comporte votre toutou, lors des promenades ? Plutôt obéissant ou carrément incontrôlable ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .