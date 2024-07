Stop abandon : les inconvénients à connaitre avant d’adopter un chien de compagnie

Nous arrivons dans la période des vacances scolaires. Une période très attendue par les enfants et les parents, car cela sonne l’heure du repos et du farniente. Mais, c’est aussi une période redoutée par les refuges animaliers, car les abandons s’enchaînent. En effet, « la France détient également le triste record du nombre d’abandons » selon le ministère de l’Agriculture. La Société Protectrice des Animaux (SPA) a recensé en 2023, 44 844 animaux abandonnés ou maltraités pris en charge par l’association. Ce chiffre est probablement inférieur à la réalité, tous les abandons n’étant pas recensés. Propriétaire de trois chiens, venant de la SPA, je suis particulièrement sensible à la cause animale. Mes chiens ce sont mes enfants, même si cela n’est pas facile tous les jours ! Adopter un animal de compagnie, c’est s’engager pour sa durée de vie à lui, et non pas pour quelques mois, ou années. Un animal de compagnie, c’est mignon, c’est craquant, mais il y a aussi des inconvénients à connaître avant de vous engager. Découvrons-les ensemble.

Inconvénient n° 1 : un chien n’est pas un jouet !

Que vous l’adoptiez chiot, ou déjà adulte, un chien n’est pas un jouet dans lequel on met des piles pour qu’il fonctionne ! Non, c’est un être vivant qui a besoin d’amour, de règles et d’éducation. Sur ce dernier point, l’éduquer veut dire lui apprendre les règles, mais également les limites à ne pas dépasser. Vous devrez donc passer du temps à le promener sans que la balade devienne un cauchemar pour vous, et pour lui. Libre à vous de l’autoriser à monter sur le canapé, ou le lit, mais attention, il considérera que tout est acquis, et vous pourriez chercher de la place dans votre propre lit !

Inconvénient n° 2 : les sorties obligatoires !

Le chien ne connaît pas les dimanches ni les grasses matinées. Et, il se fiche éperdument qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige. Les sorties devraient avoir lieu au moins trois fois par jour, pour qu’il fasse ses besoins bien entendu, et par ailleurs pour le sociabiliser avec d’autres congénères. Trois fois par jour, voire plus si vous ne possédez pas de jardin, vous devrez alors sortir par tous les temps, pour les besoins de votre toutou !

Inconvénient n° 3 : le roi des bêtises !

Si vous adoptez votre chien quand il est encore un chiot, les bêtises, il va en faire, et certains resteront des pitres toute leur vie. Mon braque ariégeois, qui vient de fêter ses 11 ans, passe sa vie à voler les coussins, les briquets, les télécommandes, les chaussures, qu’il promène dans toute la maison… Si vous ne corrigez pas, ou n’interdisez pas, je peux vous assurer que ces habitudes le suivront toute sa vie. Ne croyez pas ceux qui vous disent qu’à partir de 3 ou 4 ans, un chien se calme, le mien en a 11 et il n’est toujours pas calmé !

Inconvénient n° 4 : le coût financier

Lorsque l’on souhaite adopter un chien dans un refuge, il faut approximativement compter 300 €, mais il est identifié, stérilisé et vacciné. Les frais ne se limitent pas au coût de l’adoption. En effet, tout au long de sa vie, si votre chien est en bonne santé, vous devrez ajouter une fois par an le coût des vaccinations (environ 100 €). De plus, il devra recevoir des traitements préventifs contre les tiques et les puces, et du vermifuge pour le protéger des vers intestinaux. Bien entendu, à cela s’ajouter la nourriture, les friandises, les jouets, les coussins et autres agréments qui le rendront heureux. Enfin, si votre chien rencontre des problèmes de santé, il faudra évidemment le soigner, et les coûts vétérinaires sont souvent exorbitants. De plus, en vieillissant, certains chiens, comme les deux miens, peuvent avoir besoin de compléments alimentaires, pour renforcer leurs os… Le coût supplémentaire étant de 60 € par mois, pour mes deux chiens vieillissants, que je compte maintenir en forme le plus longtemps possible !

Inconvénient n° 5 : les vacances !

Je vais grandement insister sur ce dernier point, en espérant que les abandons seront moins nombreux cette année. Partir en vacances avec un animal de compagnie n’est pas possible partout et encore moins à l’étranger. Pour nous, c’est simple, nous emmenons depuis qu’ils sont avec nous, nos deux gros chiens (Braque de Weimar et Braque Ariégeois), en camping. Les vacances depuis 2013, ce sont d’abord celles des chiens avant d’être les nôtres ! Nous choisissons un emplacement ombragé, près d’une plage autorisée aux chiens, et payons 6 € par jour et par chien pour qu’eux aussi soient en vacances avec nous. Nous ne sommes pas exemplaires, nous acceptons juste les contraintes liées au fait que nous avons deux joyeux lurons poilus, complétement dingues dès qu’ils aperçoivent l’océan.

Adopter un animal, c’est soit renoncer pour quelques années aux voyages en avion, aux longs séjours et aux départs imprévus… Sinon, il faut prévoir des solutions, comme nous le faisons pour le dernier de nos trois chiens, un Braque Français, gardé par nos enfants, le temps de notre absence. Pourquoi ne vient-il pas avec nous ? Tout simplement parce que la plupart des campings limitent à deux animaux, les locations estivales. Une pension canine ou un pet-sitter, ce sont des frais en plus, qui parfois incitent à l’abandon. Souvenez-vous que le chien n’a pas demandé à être chez vous, qu’il vous aime sans concession ! Ne l’abandonnez pas, ou alors ne l’adoptez pas si vous n’êtes pas prêts à assumer les inconvénients.

Des inconvénients, mais des avantages évidemment !

Comment ne pas terminer cet article en vous parlant des avantages qu’un compagnon poilu peut vous apporter ? Comme je vous l’ai dit, mes chiens, ce sont mes enfants et même si certains me le reprochent parfois, je vis chez eux ! Ne jugez pas, c’est ainsi que je conçois leurs vies… Mes chiens, c’est de l’amour en barre, toujours à nous suivre, nous coller, voire communiquer avec nous. J’ignore s’ils sont heureux, mais ils n’ont pas l’air de se plaindre de leur vie chez nous. Un chien, c’est aussi une compagnie lorsque l’on est seul, une épaule sur laquelle on peut se poser lorsque l’on a du chagrin.

Enfin, les chiens peuvent aussi aider à rompre l'isolement des personnes âgées, qui rencontrent d'autres maîtres lors des balades. Ah, un dernier avantage : des alarmes vivantes ! Avec les miens, pas besoin de sonnettes ni de caméra, le moindre intrus est identifié sur le champs par un concert d'aboiements rageux !