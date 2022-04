Que faut-il savoir avant d’adopter un chien (mâle, femelle, race) ?

Les refuges pour animaux débordent de chiens et chats abandonnés par ceux qui prétendaient les aimer pour la vie ! Des milliers de boules de poils se retrouvent du jour au lendemain, derrière les barreaux d’une cage, à cause d’humains lâches et inconscients… Adopter un animal, c’est lui offrir une nouvelle vie, soulager les refuges, et rencontrer « l’amour » ! Mais adopter, c’est aussi prendre la responsabilité d’un animal pour toute sa vie, à lui ! Et à l’approche des grandes vacances, mieux vaut réfléchir à deux fois avant de s’engager. Que devez-vous savoir avant d’adopter un chien ? On va tout vous expliquer !

A prévoir avant d’adopter

C’est une évidence, mais un chien demande d’abord du temps, de la présence et un peu de surveillance… Si vous partez chaque jour à 7h du matin pour rentrer à 20 h le soir, ce n’est peut-être pas une bonne idée que d’adopter un chien ! Il aura besoin de sorties, d’entretien, de soins vétérinaires, de jouets, et de vous aussi ! Pour certains chiens, il faudra aussi prévoir quelques cours d’éducation canine, ou l’éduquer vous-même sans être trop laxiste, car il deviendrait ingérable. Evidemment, il faudra aussi prévoir un budget nourriture, et si le chien souffre d’obésité, d’une maladie, ou est âgé, il lui faudra une nourriture adaptée, parfois très onéreuse.

Comment choisir son chien ?

Dans les refuges animaliers, souvent, les adoptants choisissent l’animal au « coup de cœur »; rares sont ceux qui viennent au refuge avec une race en tête, ce qui est en général le cas si vous achetez votre chien chez un éleveur Concrètement, et c’est assez logique, si vous envisagez un Saint -Bernard pour vivre dans une tiny-house, cela semble assez compliqué… Il faudra choisir votre chien en fonction de l’espace que vous pourrez lui proposer. Certains chiens de taille moyenne peuvent s’adapter à la vie en appartement s’ils sont régulièrement sortis: c’est le cas du boxer ou du collie notamment, des chiens calmes qui ne vous détruiront pas le canapé en votre absence. Et à l’inverse, des chiens comme le Beagle ou le Teckel sont petits par leur taille mais ont un besoin énorme de se dépenser… Si vous les laissez trop souvent seuls, ils peuvent s’avérer destructeurs, ou fugueurs. Si vous avez des enfants en bas-âge, il existe quelques races à éviter, même si ce n’est pas une généralité: les Dalmatien, Pékinois, Akita Inu, Cocker ou Chow-Chow, sont des chiens assez caractériels qui n’aiment pas forcément être dérangés par de petites mains qui les papouillent en tous sens… En revanche, le Labrador ou le Cavalier King Charles sont de gros patauds qui ne sont pas dérangés par les caresses un peu brusques des enfants.

Mâle ou femelle ?

Si vous êtes sportif et que vous envisagez de courir avec votre chien, voire de vous amuser en pratiquant le cani cross, mieux vaut choisir un mâle, plus endurant. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, un chien mâle est plus affectueux qu’une femelle et peut se révéler un véritable pot de colle avec son maître. Mais le mâle reste un mâle, il gardera son instinct de dominant et lèvera la patte à peu près toutes les 10 secondes lors de vos balades… Si vous êtes d’un tempérament plutôt calme, choisissez une femelle, qui sera moins montée sur ressort. La chienne est aussi plus indépendante et s’habituera plus facilement à rester seule sans pour autant réduire le salon en miettes. Evidemment, il faudra penser à la stérilisation, pour éviter les périodes de chaleurs. Gardez toujours à l’esprit qu’adopter est un acte responsable qui vous engage sur des années… Et si vous cherchez un lieu de vacances qui accepte votre « quatre pattes », découvrez le site Emmène ton chien…

