La SPA lance un cri d’alarme : plus de 7200 animaux attendent une famille !

Comme nous pouvions nous y attendre en ce début d’année 2022, les refuges SPA débordent d’animaux abandonnés. Est-ce le résultat de trop nombreux animaux offerts en cadeaux de Noël ? Ou le fait que les adoptions ne se fassent aujourd’hui que sur rendez-vous, Covid oblige encore une fois ? Toujours est-il que les refuges comptent aujourd’hui plus de 7200 animaux en attente d’adoption, et qu’ils ne peuvent malheureusement plus accueillir de nouveaux animaux dans leur structure. La SPA compte 62 sites en France, qui dénombrent aujourd’hui 7202 animaux en attente d’une nouvelle famille. Un chiffre jamais atteint qui devrait encourager les adoptants à passer par ces refuges. Cela devient une urgence vitale pour tous ces pauvres animaux abandonnés….

Non, on n’achète pas un chien (ou un chat) en animalerie

La loi interdisant la vente des chiens et chats en animalerie a bien été adoptée en novembre dernier, mais ne sera applicable qu’à partir de janvier 2024. Une hérésie quand on sait que tant de boules de poils attendent une nouvelle famille dans les refuges. Depuis des années, la SPA demandait l’interdiction de vente des animaux de compagnie en animalerie. Cela semble avoir été entendu, mais en attendant qu’elle soit appliquée, chacun peut agir individuellement, en adoptant un compagnon dans l’un des 62 refuges français.

Un animal identifié, c’est un animal protégé

Si vous décidez d’adopter un chien ou un chat à la SPA, le refuge vous remettra probablement une petite médaille PETLINK. Ne vous dites surtout pas que c’est de la publicité ! C’est en fait un élément essentiel à votre chien, s’il venait à s’enfuir. La médaille PETLINK est un complément d’identification de la puce interne de votre chien. Reliée au numéro d’identification ICAD de votre animal, elle vous permettra de le retrouve en quelques minutes. Il est possible que votre nouveau compagnon soit un peu désorienté à son arrivée, et qu’il se sauve. Avec la médaille, dès que le QR CODE sera flashé par celui qui trouve votre chien, vous recevrez un SMS pour vous informer qu’il a été retrouvé. Retrouvez notre article sur Petlink et son fonctionnement détaillé. Pour 10€, vous protégez votre animal tout au long de sa vie, pensez-y !

Comment adopter un animal à la SPA ?

En temps normal (donc sans pandémie), les refuges sont généralement ouverts sur certains jours de semaines, et les weekends. Mais avec cette crise sanitaire qui n’en finit plus, les adoptions se font uniquement sur rendez-vous. La seule possibilité actuelle de voir les animaux à l’adoption est de se rendre sur les sites internet des refuges près de chez vous. Une fois que vous aurez eu un coup de cœur pour un petit protégé, il faudra appeler votre refuge et prendre un rendez-vous. La SPA prône évidemment une adoption responsable, avec une participation financière de l’adoptant. Pour les adoptions classiques, le prix est fixe en fonction de l’animal (chien, chat, NAC, chevaux).

Mais il existe aussi des adoptions sauvetages qui permettent de sauver des animaux malades ou très âgés avec une participation financière libre. Les soins pour les animaux en sauvetage peuvent également être pris en charge par les refuges. Offrir une fin de vie à un animal de refuge, cela pourrait être une super action pour 2022 non ? Quoiqu’il en soit, n’achetez plus vos animaux en animalerie. Nous possédons quatre chiens, dont trois viennent du refuge SPA de Vaux le Pénil, des amours qui coulent désormais des jours plus qu’heureux dans notre famille. Ce ne sont peut-être ni des pures races, ni des mignons petits chiots mais ils nous donnent tout autant d’amour. Pensez-y avant de payer un animal hors de prix en animalerie !